Borcunu ödeyemeyen sayısı artıyor... Yasal takibe düşen sayısı yüzde 50'ye yakın arttı

Maddi zorluklar vatandaşı dar boğaza sokmaya devam ederken Türkiye Bankalar Birliği, bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısını açıkladı.

TBB, tarafından yapılan açıklamaya göre, bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2024 yılı ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46 oranında yükseldi.

2024 Ocak ve Ağustos döneminde 899 bin kişi bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmişken; aynı dönem için bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise 737 bin kişi oldu.

Aynı dönemin bir önceki yılın aynı ayını göre ise bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 39 artarak 1.213 bin kişi oldu.

RİSK MERKEZİ AÇIKLADI!

Risk Merkezi'nin verilerine göre Ağustos ayı itibarıyla bireysel kredi kartlarını içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 126 artış ile 96 milyar TL oldu.