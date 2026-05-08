Çeşme bayrama hazır: Hedef yüzde 100 doluluk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıklaması üzerine, Türkiye'nin gözde turizm merkezi Çeşme'de rezervasyon trafiği büyük ivme kazandı. Bölgedeki mevcut doluluk oranlarının bayram haftasında yüzde 100'e ulaşması beklenirken, sektör temsilcileri tüm hazırlıklarını tamamladıklarını açıkladı.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Çeşme'de otel rezervasyonlarında yoğunluk başladı. Yaz sezonunun yaklaşması ve hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte turizmciler, misafirlerini ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı. Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasıyla birlikte Çeşme'deki otellerde rezervasyon trafiği hız kazandı. İlçedeki otellerde doluluk oranı şimdiden yüzde 50 seviyelerine ulaştı. Sektör temsilcileri, bayrama bir hafta kala bu oranın yüzde 70'lere çıkacağını, bayram tatili süresince ise tüm tesislerin yüzde 100 dolulukla hizmet vereceğini öngörüyor.

"OT FESTİVALİ SEZONUN HABERCİSİ OLDU"

Çeşme'nin en gözde turistik merkezi Alaçatı'da da bayram öncesi tüm hazırlıklar bitirildi. Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal, sezonun gidişatından memnun olduklarını belirterek, "İşletmelerimiz zaten Ot Festivali ile beraber bütün hazırlıklarını tamamlamıştı. Önceki yıllara göre konaklama açısından oldukça iyi geçen bir festival süreci yaşadık. Sezona dair en önemli göstergemiz Ot Festivali'ndeki doluluklar oluyor. O anlamda bu yıl sezonun çok iyi geçeceğini düşünüyoruz" dedi.

"REZERVASYON ALIŞKANLIKLARI SOK DAKİKA ŞEKLİNDE"

Bayram tatilinin 9 güne uzamasının turizmcileri sevindirdiğini ifade eden Ünsal, doluluk oranlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Şu an rezervasyonlarımız yüzde 50'ler seviyesinde. Ancak Alaçatı'da misafirlerimizin rezervasyon alışkanlıkları genellikle son dakika şeklindedir. Önümüzdeki hafta bu oranların yüzde 70'lere, tatil geldiğinde ise tamamen doluluğa ulaşacağını öngörüyoruz. İklimin de etkisiyle bayramın oldukça hareketli geçmesini bekliyoruz."

SADECE DENİZ DEĞİL 12 AY ETKİNLİK

Alaçatı'nın sadece güneş ve denizden ibaret olmadığını vurgulayan Kerem Ünsal, bölgenin bir cazibe noktası haline geldiğini ifade etti. Ünsal, "Burada 12 ay boyunca gelen misafir arzu ettiği her şeyi bulabilir. Windsurf alanında dünyanın en önemli üç merkezinden biriyiz. Tenis, yarım maraton ve yarımada oyunları gibi arka arkaya sürekli faaliyetlerimiz var. Gelen misafirler kendi ilgi alanlarına göre mutlaka bir etkinlik bulacaklardır" diye konuştu.

HEDEF: 'ULUSLARARASI TURİST KİTLESİ'

Alaçatı Turizm Derneği olarak projelerini büyüterek devam ettirdiklerini kaydeden Ünsal, "Başlattığımız projelerin beş tanesi uluslararası statüye kavuştu. Bu sayede sadece iç pazara değil, yurt dışından da misafirleri buraya çekebiliyoruz. En önemli hedeflerimizden biri Alaçatı'yı küresel bir marka haline getirmek" diyerek sözlerini noktaladı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
bayram çeşme
