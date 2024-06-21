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Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret etmişti! 5 ayda en çok o ülkeyle ihracat arttı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
21.06.2024 11:42
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Irak'a yapılan ihracat 5 ayda 790,3 milyon dolar artarak 4,4 milyar dolara ulaştı. Irak'a en fazla dış satım yapan sektör 931,6 milyon dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nisan ayında Irak'a ziyaret gerçekleştirilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret etmişti! 5 ayda en çok o ülkeyle ihracat arttı

Türkiye'nin yılın ilk 5 ayında ihracatının değer bazında en fazla arttığı ülke 790,3 milyon dolarlık artışla Irak olurken, bu ülkeye yapılan dış satım 4,4 milyar dolara ulaştı. Türkiye ile Irak arasındaki ilişkiler, diplomaside olduğu kadar ekonomi, ticaret ve ihracatta da kayda değer gelişmeler kaydediyor.

ERDOĞAN ZİYARET ETMİŞTİ

Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayındaki Irak ziyareti, ihracatçıların ticari ilişkilerini güçlendirerek yeni bir dönemi başlattı.

Erdoğan'ın Irak ziyareti kapsamında, iki ülkenin ticaret odaları arasında imzalanan mutabakat zabıtlarıyla iki ülkenin özel sektörüne yön vermesi amaçlandı.

Erdoğan, 22 Nisan'da Irak'ın başkenti Bağdat'a yaptığı günübirlik ziyarette Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya gelmişti. Söz konusu ziyaret kapsamında iki ülke arasında başta "Kalkınma Yolu Projesi Hakkında Ortak İş Birliği Mutabakat Zaptı" olmak üzere; ticaret, turizm, eğitim, sağlık, güvenlik, bilim ve teknoloji, yatırım, gençlik ve spor gibi farklı alanlarda işbirliği anlaşmaları imzalanmıştı.

Böylece iki ülke arasında ekonomik ilişkiler çok önemli bir ivme kazanırken, ülkeler arasındaki ticaret hacmi artışını sürdürdü. Türkiye, bu gelişmelerle Irak'ın stratejik kalkınma planlarına önemli katkılarda bulundu.

Irak'taki FAV Limanı'ndan Londra'ya kadar kara ve demir yolu ile Avrupa'nın her ülkesine Türkiye'den kesintisiz ulaşım sağlayacak olan Kalkınma Yolu Projesi'nin deniz yoluna çok önemli bir alternatif sunması ve aynı zamanda daha hızlı bir taşıma yöntemi olması amaçlanıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 106,9 milyar dolara yükseldi.

Ocak-mayıs döneminde, Türkiye'nin ihracatının değer bazında en fazla arttığı ülkeler arasında başı 790,3 milyon dolarlık artışla Irak çekti.

Irak'ı, ihracat artışında 704,9 milyon dolarla Romanya, 680,6 milyon dolarla Hollanda, 447,4 milyon dolarla ABD, 354,6 milyon dolarla İtalya izledi.

Bu dönemde, Irak'a, 4,4 milyar dolarlık, Romanya'ya 3,2 milyar dolarlık, Hollanda'ya 3,4 milyar dolarlık, ABD'ye 5,4 milyar dolarlık ve İtalya'ya 5 milyar dolarlık dış satım yapıldı.

IRAK EN FAZLA İHRACAT YAPILAN 5. ÜLKE OLDU

Yılın ilk 5 ayında Irak en fazla ihracat yapılan 5. ülke oldu.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en fazla dış satım gerçekleştirdiği ülkeler Almanya, ABD, İtalya, Birleşik Krallık olarak sıralandı. Almanya'ya 7,6 milyar dolarlık, Birleşik Krallık'a 4,9 milyar dolarlık ihracat yapıldı.

Yılın 5 ayında Irak'a en fazla ihracatı 931,6 milyon dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi.

Mobilya kağıt ve orman ürünleri 455,2 milyon dolarlık, kimyevi maddeler ve mamulleri 448,9 milyon dolarlık, elektrik ve elektronik sektörü 280,4 milyon dolarlık, su ürünleri ve hayvansal mamuller 267,4 milyon dolarlık ürün satışı gerçekleştirdi.

IRAK'A EN FAZLA İHRACAT İSTANBUL'DAN YAPILDI

Ocak-mayıs döneminde Irak'a en yüksek ihracatı 1,3 milyar dolarla İstanbul merkezli şirketler gerçekleştirdi.

İstanbul'u, 721,2 milyon dolarla Gaziantep, 305,3 milyon dolarla Mardin, 264,9 milyon dolarla Şırnak, 254,7 milyon dolarla Mersin takip etti.

Express


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