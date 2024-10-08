Dev banka BOFA enflasyon tahminini paylaştı... OVP'yi aştı! Asgari ücret için kritik uyarı

Yılın ikinci yarısı itibarıyla dezenflasyon süreci başladı. Orta Vadeli Program'da da yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 33'ten yüzde 41.5'e revize edilmişti. Ekonomi yönetimi yoğun olarak enflasyonu düşürmek için çalışıyorken Amerikalı dev banka BofA yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı.

OVP'de enflasyon tahminleri 2025 yılında yüzde 17,5; 2026 yılında yüzde 9,7; 2027 yılında ise 7 olarak aktarılmıştı.

Uluslararsı bankalar ise Türkiye'nin yıl sonu enflasyonunun ne kadar geleceğini merak ediyor. Bank of America'dan gelen tahmin ise tüm tahminlerin üstünde geldi.

Yüzde 42.2'den yüzde 43.3'e revize eden dev kurum, "Para politikası duruşundaki sıkılık ve bazı verilerde de görüldüğü gibi yavaşlayan iç taleple beraber enflasyonun son çeyrekte düşeceği konusunda temkinli iyimseriz" dedi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN DE AÇIKLAMA YAPTI!

İlk faiz indirimini Aralık ayında beklediğini dile getiren dev banka, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararının verilere bağlı olacağını düşünüyoruz. Enflasyonda daha fazla yukarı yönlü sürpriz görmezsek Aralık ayında 200-250 baz puan faiz indirimi olabileceğini düşünüyoruz. Eğer veriler hayal kırıklığı oluşturursa ilk faiz indirimini gelecek yılın ilk çeyreğinde görebiliriz" ifadesine yer verildi.

Asgari ücretin yıl sonu enflasyon beklentisine yakın oranda artması durumunda aylık enflasyonun ilk çeyrekte geçici olarak ivmeleneceği, bu durumda TCMB'nin küçük adımlarla indirimlere devam edebileceği öngörülerek "2025 yılı sonu politika faizi beklentimiz yüzde 30" ifadesine yer verildi.