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Dış ticaret açığında gerileme! Bakan Şimşek'ten ilk değerlendirme!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
28.06.2024 10:20
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TÜİK verilerine Nisan ayında dokuz ayın en yüksek seviyesine çıkan dış ticaret açığı Mayıs ayında yüzde 48 azaldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten "Gerileyen cari açık dış finansman ihtiyacını azaltacak, daha kalıcı rezerv birikimi sağlayacak, ⁠dış borcun milli gelire oranını düşürecek" değerlendirmesi geldi.

Dış ticaret açığında gerileme! Bakan Şimşek'ten ilk değerlendirme!

TÜİK verilerine Nisan ayında dokuz ayın en yüksek seviyesine çıkan dış ticaret açığı Mayıs ayında yüzde 48 azaldı. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Mayıs ayında yüzde 63,4 iken, 2024 Mayıs ayında yüzde 78,7'ye yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten düşüşe ilişkin olarak, "Finansal istikrarı daha da güçlendirecek, kredi notu artışlarının devamına zemin hazırlayacak ve hedeflerimize ulaşmamızda önemli rol oynayacaktır" yorumunu yaptı.

TÜİK verilerine göre, dış ticaret açığı Mayıs ayında yüzde 48 geriledi. Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48 azalarak 12 milyar 495 milyon dolardan, 6 milyar 502 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Mayıs ayında yüzde 63,4 iken, 2024 Mayıs ayında yüzde 78,7'ye yükseldi. Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 34,3 azalarak 56 milyar 33 milyon dolardan, 36 milyar 805 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Mayıs döneminde yüzde 64,6 iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 74,4'e yükseldi. Mayıs ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 8 azalarak 26 milyar 65 milyon dolardan, 23 milyar 971 milyon dolara geriledi.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Bakan Şimşek X hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Mayısta yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirvesine ulaşırken ithalat son bir yılda 29 milyar dolar azaldı. Yıllık dış ticaret açığı 35 milyar dolar iyileşerek 87 milyar dolara geriledi.

Turizmde de güçlü seyir devam ediyor, mayısta yabancı ziyaretçi sayısı yıllık yüzde 14 arttı.

Yıllık cari açığın mayısta bir önceki aya göre 6 milyar dolar iyileşerek yaklaşık 26 milyar dolar seviyesine gerilemesini bekliyoruz. İkinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,5’in oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz.

Gerileyen cari açık dış finansman ihtiyacını azaltacak, daha kalıcı rezerv birikimi sağlayacak, ⁠dış borcun milli gelire oranını düşürecek, finansal istikrarı daha da güçlendirecek, kredi notu artışlarının devamına zemin hazırlayacak ve hedeflerimize ulaşmamızda önemli rol oynayacaktır."

Express


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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek Dış ticaret hazine ve maliye bakanı
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