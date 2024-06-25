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Ek tedbirler alınmıştı ama... Tüketici kredilerinde yükseliş!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
25.06.2024 14:45
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Merkez Bankası'nın kredilere yönelik tedbirlerine karşın tüketici kredilerinde artış devam etti. Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 14 Haziran haftası 150 milyar 665 milyon lira artarak 13 trilyon 683 milyar liraya yükseldi.

Ek tedbirler alınmıştı ama... Tüketici kredilerinde yükseliş!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 14 Haziran itibarıyla 150 milyar 665 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde kredi hacmi 13 trilyon 532 milyar 335 milyon liradan, 13 trilyon 683 milyar liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat da bankalar arası dahil geçen hafta 499 milyar 76 milyon lira artarak 16 trilyon 391 milyar 781 milyon liraya yükseldi.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI 1 TRİLYON 704,2 MİLYAR LİRA OLDU

Tüketici kredilerinin tutarı, 14 Haziran itibarıyla 14 milyar 534 milyon lira yükselişle 1 trilyon 704 milyar 248 milyon liraya ulaştı. Söz konusu tutarın 448 milyar 386 milyon lirası konut, 91 milyar 800 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 164 milyar 61 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 16 milyar 256 milyon lira artarak 1 trilyon 687 milyar 663 milyon liraya yükseldi.

BİREYSEL KREDİ KARTI ALACAKLARINDA YÜZDE 2.5 ARTIŞ

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,5 artışla 1 trilyon 476 milyar 497 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 536 milyar 275 milyon lirasını taksitli, 940 milyar 222 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR AZALDI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 14 Haziran itibarıyla önceki haftaya göre 633 milyon lira azalışla 212 milyar 417 milyon liraya düştü. Takipteki alacakların 170 milyar 450 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 3 milyar 47 milyon lira düşerek 2 trilyon 940 milyar 729 milyon lira oldu.

(AA)


Express


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Bankacılık kredi Merkez Bankası
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