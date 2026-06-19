Emekliye sıfır faizli TOKİ formülü Meclis'te! MHP, teklifi sundu

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, emeklilerin ev sahibi olmasını kolaylaştıracak yeni bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sundu. Teklifte, Toplu Konut Kanunu’na “Emekli konutları” başlıklı ek bir madde eklenmesi öngörülüyor.

EVİ OLMAYAN EMEKLİLERE ÖNCELİK VERİLECEK

Düzenlemeye göre, TOKİ tarafından yürütülecek sosyal konut projelerinde adına kayıtlı tapulu evi bulunmayan ve kirada yaşayan emeklilere öncelik verilecek. Böylece, özellikle yüksek kira bedelleri karşısında zorlanan emeklilerin daha uygun şartlarla konut sahibi olabilmesinin önü açılacak.

SIFIR FAİZLİ UZUN VADELİ FİNANSMAN MODELİ

Teklif kapsamında TOKİ, emekliler için sıfır faizli ve uzun vadeli konut finansman programları geliştirebilecek.

Hak sahibi emeklilerin ödeme koşulları ise emekli aylıkları, gelir durumları ve sosyal şartları dikkate alınarak belirlenecek.

Bu sayede dar gelirli emeklilerin bütçesini zorlamayacak ödeme planlarının oluşturulması hedeflenecek.

FİNANSMAN MERKEZİ BÜTÇEDEN KARŞILANACAK

Emeklilere yönelik sosyal konut projelerinin finansmanının merkezî yönetim bütçesinden karşılanması planlanıyor. Projelerde, özellikle kira ve barınma maliyetlerinin yüksek olduğu bölgelere öncelik verilmesi öngörülüyor.

EMEKLİLERİN KİRA YÜKÜ HAFİFLETİLECEK

Teklifin gerekçesinde, son yıllarda artan konut ve kira fiyatlarının milyonlarca emekliyi ciddi bir barınma sorunuyla karşı karşıya bıraktığı vurgulandı. Evi olmayan ve kirada yaşayan emeklilerin sınırlı gelirleriyle hem temel ihtiyaçlarını karşılamakta hem de kira giderlerini ödemekte güçlük çektiği ifade edildi.

SOSYAL REFAHI ARTIRACAK DÜZENLEME

Düzenlemeyle emeklilerin kira yükünün azaltılması, barınma sorununun hafifletilmesi ve sosyal refahlarının artırılması amaçlanıyor. Ayrıca yaşlı vatandaşların daha huzurlu, güvenli ve sürdürülebilir yaşam koşullarına kavuşmasının hedeflendiği belirtildi.

Gerekçede, teklifin yalnızca emeklilere destek sağlamayacağı; aynı zamanda sosyal konut üretimini artırarak inşaat ve konut sektörüne de katkı sunacağı ifade edildi.