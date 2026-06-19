FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler

Emekliye sıfır faizli TOKİ formülü Meclis'te! MHP, teklifi sundu

Ev sahibi olmak isteyenler için dikkat çeken bir düzenleme Meclis gündemine taşındı. MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef’in kanun teklifine göre, TOKİ sosyal konut projelerinde emeklilere öncelik tanıyacak. Sıfır faizli, uzun vadeli ödeme modelleri geliştirilebilecek.

Emekliye sıfır faizli TOKİ formülü Meclis'te! MHP, teklifi sundu
Cansu Çamcı

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, emeklilerin ev sahibi olmasını kolaylaştıracak yeni bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sundu. Teklifte, Toplu Konut Kanunu’na “Emekli konutları” başlıklı ek bir madde eklenmesi öngörülüyor.

EVİ OLMAYAN EMEKLİLERE ÖNCELİK VERİLECEK

Düzenlemeye göre, TOKİ tarafından yürütülecek sosyal konut projelerinde adına kayıtlı tapulu evi bulunmayan ve kirada yaşayan emeklilere öncelik verilecek. Böylece, özellikle yüksek kira bedelleri karşısında zorlanan emeklilerin daha uygun şartlarla konut sahibi olabilmesinin önü açılacak.

SIFIR FAİZLİ UZUN VADELİ FİNANSMAN MODELİ

Teklif kapsamında TOKİ, emekliler için sıfır faizli ve uzun vadeli konut finansman programları geliştirebilecek.

Hak sahibi emeklilerin ödeme koşulları ise emekli aylıkları, gelir durumları ve sosyal şartları dikkate alınarak belirlenecek.

Bu sayede dar gelirli emeklilerin bütçesini zorlamayacak ödeme planlarının oluşturulması hedeflenecek.

FİNANSMAN MERKEZİ BÜTÇEDEN KARŞILANACAK

Emeklilere yönelik sosyal konut projelerinin finansmanının merkezî yönetim bütçesinden karşılanması planlanıyor. Projelerde, özellikle kira ve barınma maliyetlerinin yüksek olduğu bölgelere öncelik verilmesi öngörülüyor.

EMEKLİLERİN KİRA YÜKÜ HAFİFLETİLECEK

Teklifin gerekçesinde, son yıllarda artan konut ve kira fiyatlarının milyonlarca emekliyi ciddi bir barınma sorunuyla karşı karşıya bıraktığı vurgulandı. Evi olmayan ve kirada yaşayan emeklilerin sınırlı gelirleriyle hem temel ihtiyaçlarını karşılamakta hem de kira giderlerini ödemekte güçlük çektiği ifade edildi.

SOSYAL REFAHI ARTIRACAK DÜZENLEME

Düzenlemeyle emeklilerin kira yükünün azaltılması, barınma sorununun hafifletilmesi ve sosyal refahlarının artırılması amaçlanıyor. Ayrıca yaşlı vatandaşların daha huzurlu, güvenli ve sürdürülebilir yaşam koşullarına kavuşmasının hedeflendiği belirtildi.

Gerekçede, teklifin yalnızca emeklilere destek sağlamayacağı; aynı zamanda sosyal konut üretimini artırarak inşaat ve konut sektörüne de katkı sunacağı ifade edildi.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akaryakıta indirim geldi, tabelalar yine değişti!Akaryakıta indirim geldi, tabelalar yine değişti!
SPK'den 3 kişiye geçici işlem yasağıSPK'den 3 kişiye geçici işlem yasağı

Anahtar Kelimeler:
MHP meclis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cemil Tugay CHP’den istifa etti

Cemil Tugay CHP’den istifa etti

ABD duyurdu! İran açıklaması: "Abluka kalktı"

ABD duyurdu! İran açıklaması: "Abluka kalktı"

(Özet) Kanada, Katar'a şans tanımadı! Gol olup yağdılar

(Özet) Kanada, Katar'a şans tanımadı! Gol olup yağdılar

Cenazesine Kızılcık Şerbeti'nden kimse katılmadı: Müjde Uzman'dan paylaşım

Cenazesine Kızılcık Şerbeti'nden kimse katılmadı: Müjde Uzman'dan paylaşım

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Düğün sonrası bozdurmaya gitti, gerçeği kuyumcuda öğrendi

Düğün sonrası bozdurmaya gitti, gerçeği kuyumcuda öğrendi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.