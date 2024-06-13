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Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi nisanda geriledi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
13.06.2024 13:47
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Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 düşüş kaydetti. Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi sanayi üretiminin aylık yüzde 0,1 artacağı, yıllık yüzde 1,9 düşeceği yönündeydi. Verilerin, beklentilerden düşük gelmesi dikkati çekti. AB'de ise sanayi üretimi, nisanda aylık bazda yüzde 0,5 artarken, yıllık bazda yüzde 2 geriledi.

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi nisanda geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin nisan ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.
Buna göre, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, nisanda mart ayına göre yüzde 0,1, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3 azaldı.

EN FAZLA ARTIŞ DANİMARKA'DA

Nisanda, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 10,4 ile Danimarka'da, yüzde 7 ile Yunanistan'da ve yüzde 6,7 ile Polonya'da belirlendi.

En fazla düşüş ise yüzde 6,7 ile Lüksemburg'da, yüzde 4,9 ile Letonya'da ve yüzde 3,4 ile İrlanda'da gerçekleşti. Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla artış yüzde 17,4 ile Danimarka'da, yüzde 10,8 ile Yunanistan'da ve yüzde 7,4 ile Slovenya'da ölçüldü. En fazla gerileme ise yüzde 15,7 ile İrlanda'da, yüzde 7,8 ile Letonya'da ve yüzde 6,8 ile Finlandiya'da tespit edildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Avro Bölgesi sanayi
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