Faal girişimlerin yüzde 44,4'ü hizmet sektöründe

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin sanayi ve hizmet istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de geçen yıl faal girişimlerin yüzde 44,4'ü hizmet sektöründe, yüzde 35,1'i ticaret sektöründe faaliyet gösterdi.

TÜİK, Avrupa'da iş istatistiklerine ilişkin yönetmelikte yapılan düzenleme doğrultusunda bültene ilişkin verileri 2009-2023 yılları için revize ederken tüm yıllara ait kesin sonuçları aralık ayında yayımlayacak.

Geçici sonuçlara göre, 2024'te faal girişimlerin yüzde 44,4'ü hizmet, yüzde 35,1'i ticaret sektöründe yer aldı.

Hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 39,2'sini oluştururken sanayi sektörünün istihdamdaki payı yüzde 27,2 olarak hesaplandı.

Ticaret sektörü, ciroda yüzde 45,8'lik payla ilk sırada yer buldu. Girişimlerin en fazla yer aldığı ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün ciro payı yüzde 16,9 iken sanayi sektörünün ciro payı yüzde 30,2 olarak kayıtlara geçti.

EN YÜKSEK ÜRETİM DEĞERİ İMALATTA

Geçen yıl üretim değeri, imalatta 21 trilyon 927 milyar lira, ticarette 6 trilyon 764 milyar lira, inşaatta 5 trilyon 905 milyar lira, ulaştırma ve depolamada 4 trilyon 995 milyar lira, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 3 trilyon 263 milyar lira olarak gerçekleşti.

Ciro payının yüzde 35,1'ini 250 ve üzeri büyüklük grubu, yüzde 24,7'sini 1-9, yüzde 19,9'unu 10-49 ve yüzde 20,3'ünü 50-249 büyüklük grupları oluşturdu. İstihdamın ise yüzde 36'sını 1-9 büyüklük grubu, yüzde 27,8'ini 250 ve üzeri, yüzde 19,3'ünü 10-49 ve yüzde 16,9'unu 50-249 büyüklük grupları teşkil etti.

Geçen yıl aktif girişim sayısı 3 milyon 942 bin 781 olarak gerçekleşti. Geçici sonuçlara göre 2024'te ciro 91 trilyon 653 milyar lira, üretim değeri 53 trilyon 157 milyar lira, faktör maliyetiyle katma değer 15 trilyon 749 milyar lira olurken mal ve hizmetlerin toplam satın alışları 79 trilyon 836 milyar lira olarak belirlendi. İstihdam ise 19 milyon 789 bin 7 kişi olarak kaydedildi.

İmalat sanayisindeki girişimlerin yüzde 54,7'si düşük teknoloji faaliyetlerinde yer aldı. Bu faaliyetlerdeki girişimler istihdamın yüzde 48,5'ini, cironun yüzde 35,9'unu oluşturdu.
