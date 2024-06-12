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Fed'in faiz kararı öncesi büyük önem taşıyor: ABD enflasyonu beklentilerin altında!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
12.06.2024 15:31
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Son dakika haberi… Altın fiyatları ABD enflasyon verisi ve ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı için bekleyişine başlamıştı. İlk veri saat 15.30'da açıklandı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda değişim göstermezken yıllık bazda yüzde 3,3 ile beklentilerin altında arttı.

Fed'in faiz kararı öncesi büyük önem taşıyor: ABD enflasyonu beklentilerin altında!

Son dakika: Piyasalarda kader günü... Küresel piyasalar ABD enflasyon rakamları ve ABD Merkez Bankası Fed faiz kararına odaklandı. Küresel piyasaların odaklandığı Mayıs ayı TÜFE rakamları FED'in faiz kararı öncesinde büyük önem taşıyor. ABD'de TÜFE mayısta yıllık yüzde 3.3 arttı.

BEKLENTİLERİN ALTINDA

ABD'de bu akşam açıklanacak faiz kararı öncesi son veri olan tüketici enflasyonu, beklentilerin altında açıklandı. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tüketici fiyatları Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre %3,3 arttı. Piyasa beklentisi de bir önceki ay %3,4 olan enflasyon artış hızının aynı kalacağı yönündeydi.

Aylık bazda ise tüketici fiyatları değişiklik göstermedi. Piyasalar bir önceki ay %0,3 olan artışın %0,1 artışa ineceğini öngörüyorlardı.

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık %0,2, yıllık %3,4 olarak geldi. Analistler çekirdek enflasyonun aylık %0,3, yıllık %3,5 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişlerdi.

Ülkede enerji fiyatları aylık %2,0 azalırken, yıllık %3,7 arttı; gıda fiyatları aylık %0,1, yıllık %2,1 arttı. Reel ortalama haftalık kazançlar aynı ayda %0,4 artış gösterdi.


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon abd
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