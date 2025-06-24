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Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı nisanda arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, nisanda 171 milyar 799 milyon dolar oldu.

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı nisanda arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, nisanda önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 491 milyon dolar azalırken, yükümlülükler 11 milyar 317 milyon dolar arttı. Söz konusu firmaların net döviz pozisyonu açığı ise 11 milyar 809 milyon dolar artarak 171 milyar 799 milyon dolara çıktı.

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Nisan 2025 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre türev varlıklar 2 milyar 446 milyon dolar, ihracat alacakları 1 milyar 88 milyon dolar azalırken, yurt içi bankalardaki mevduat 2 milyar 337 milyon dolar, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 662 milyon dolar ve menkul kıymetler 43 milyon dolar arttı. Sonuç olarak varlıklar 491 milyon dolar azaldı.

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Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler 6 milyar 406 milyon dolar, yurt dışından sağlanan nakdi krediler 4 milyar 46 milyon dolar, ithalat borçları 856 milyon dolar ve türev yükümlülükler 10 milyon dolar arttı. Bunlara bağlı olarak yükümlülükler ise 11 milyar 317 milyon dolar yükseldi.

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Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında Nisan 2025 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Mart 2025 dönemine göre 569 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanlar ise 6 milyar 974 milyon dolar arttı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 2 milyar 330 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 2 milyar 572 milyon dolar arttı.

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Nisan 2025 döneminde kısa vadeli varlıklar 136 milyar 958 milyon dolarken, kısa vadeli yükümlülükler 127 milyar 128 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise nisanda önceki aya göre 2 milyar 461 milyon dolar azalarak 9 milyar 830 milyon dolara geriledi.
Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı ise yüzde 38 olarak gerçekleşti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Merkez Bankası
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