FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler

Görüşmeler başladı! Merkez Bankası’ndan altın hamlesi gelecek mi?

ABD ile İsrail’in İran’a yönelik başlattığı savaştan Merkez Bankası, en az seviyede etkilenmek için tüm imkanlarını değerlendiriyor. Buna göre, TCMB’nin TL’yi güçlü tutmak için 135 milyar dolarlık altın rezervlerini kullanmayı değerlendirdiği iddia edildi.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İran savaşıyla bağlantılı dalgalanmalara karşı lirayı korumak için, devasa altın rezervlerini kullanmayı da içerebilecek genişletilmiş bir araç seti hazırlıyor.

GÖRÜŞMELER YAPILMAYA BAŞLANDI

Bloomberg 'in haberine göre, söz konusu kaynakların, görüşmelerin gizli olması nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemedi. Bunun üzerine, bankanın Londra piyasasında altın karşılığında döviz swap (takas) işlemleri yapılması konusunda görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Merkez Bankası'nın 135 milyar dolara yakın altın rezervi bulunuyor. Türk Lirası, dolar karşısında güçlü duruş gösteriyor.
DOLAR TALEBİ KARŞILANIYOR

TCMB'nin faiz tarafında indirim adımı atmaması, rezervlerin güçlü olması nedeniyle dolar talebinin karşılanmasıyla birlikte Türk Lirası'nda önemsenmeyecek düşüşler yaşansa da sürdürülebilir patikada işlemler devam ediyor.

SWAP NEDİR?

Swap (takas), iki tarafın belirli bir süre için farklı para birimlerini, faiz oranlarını veya finansal varlıkları karşılıklı olarak değiştirdikleri finansal bir anlaşma.
Buradaki amaç, kur veya faiz dalgalanmaları gibi finansal risklerden korunmak, maliyetleri düşürmek veya likidite sağlamak. Genellikle bankalar ve büyük şirketler tarafından kullanılır.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.240,10
6.241,34
% -0.58
16:26
Ons Altın / TL
193.323,84
193.383,61
% -0.97
16:41
Ons Altın / USD
4.359,59
4.360,23
% -1.07
16:41
Çeyrek Altın
9.984,16
10.204,59
% -0.58
16:26
Yarım Altın
19.905,92
20.409,19
% -0.58
16:26
Ziynet Altın
39.936,64
40.693,54
% -0.58
16:26
Cumhuriyet Altını
44.697,00
45.360,00
% 0.71
14:56
Anahtar Kelimeler:
Altın Rezervi Altın TCMB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.