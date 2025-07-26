Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 58 bin 3 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 40 bin 533 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 236 bin 32 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 228 bin 983 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,2 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,6 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 705 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 707 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır