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Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: 5 ay sonra ilk! Merkezi yönetim bütçesi mayısta fazla verdi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
20.06.2024 11:24
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Hazine ve Maliye Bakanı bütçeye ilişkin verileri duyurdu. Bütçe gelirleri mayısta 1 trilyon 7 milyar 136 milyon lira, giderleri 787 milyar 728 milyon lira olarak hesaplandı. Bütçede mayısta 219 milyar 409 milyon lira fazla oluşurken ocak-mayıs döneminde 471 milyar 903 milyon lira açık kayıtlara geçti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: 5 ay sonra ilk! Merkezi yönetim bütçesi mayısta fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, mayısta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 83,3 artarak 1 trilyon 7 milyar 136 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 83 artışla 787 milyar 728 milyon liraya ulaştı.

Ocak-mayıs döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 101 yükselerek 3 trilyon 240 milyar 147 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 97,9 artarak 3 trilyon 712 milyar 50 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi mayısta 219 milyar 409 milyon lira fazla, ocak-mayıs döneminde ise 471 milyar 903 milyon lira açık verdi.

(AA)

Express


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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe
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