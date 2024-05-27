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Hisse, altın, dolar… Piyasalarda mutlaka bilmeniz gerekenler! Haftanın gündemi büyüme verileri

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
27.05.2024 07:09
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Ekonomi ve finans takviminde yoğun bir haftaya giriliyor. Küresel piyasalarda gözler bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme verisine çevrildi. Yurt içinde de Türkiye’nin büyüme verileri bekleniyor. Tüm bunların yanında piyasalarda altın, dolar, borsa üzerinde etkili olacak veriler de açıklanacak. İşte herkesi ilgilendiren haftanın ekonomi ve finans olayları ile geçtiğimiz hafta piyasalarda yaşanan gelişmeler…

Hisse, altın, dolar… Piyasalarda mutlaka bilmeniz gerekenler! Haftanın gündemi büyüme verileri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı 0,31 artışla 10.676,65 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Yapı ve Kredi Bankası'nın uluslararası bir müşteriye satılabileceğine ilişkin haber akışı BIST 100 endeksindeki yükselişte etkili olurken, bankanın hisse fiyatı geçen hafta yüzde 4,13 arttı. Koç Holding hisseleri de yüzde 1,39 yükselirken, şirketin piyasa değeri haftayı 19,5 milyar doların üzerinde tamamladı.

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Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek, 10.800 ve 11.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), düşüş eğilimini sürdürerek 263,1 baz puan ile Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 32,2274'ten tamamladı.

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TÜRKİYE’DE TAKİP EDİLECEK VERİLER

Bugün reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, çarşamba ekonomik güven endeksi ve dış ticaret dengesi, cuma büyüme verileri takip edilecek.

ABD PİYASALARINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler güçlü sinyaller vermeye devam ederken, söz konusu veriler ABD Merkez Bankası Fed yetkililerinin enflasyonun soğuduğuna dair daha fazla kanıt görmek istedikleri ve faiz indirimi konusunda aceleci davranılmaması gerektiğine yönelik sözle yönlendirmelerini destekledi.

Ayrıca Fed'in politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttuğu, 30 Nisan-1 Mayıs'ta düzenlenen toplantısına ilişkin yayımladığı tutanaklar, son verilerin dezenflasyon sürecinin beklenenden daha uzun sürebileceğini gösterdiğini ve bazı banka yetkililerin gerekmesi halinde faiz oranlarını artırmaya açık olduğunu ortaya koydu. Tutanaklarda, "Bazı yetkililer, enflasyona yönelik risklerin gerektirmesi halinde politikayı daha da sıkılaştırma isteğinden bahsetti." ifadesi kullanıldı.

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FED’İN FAİZ İNDİRİMİ İHTİMALİ GERİLEDİ

Böylece para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 65'ten, yüzde 50'ye geriledi. Bankanın faiz indirimine başlama ihtimali kasımda yüzde 63 ve aralıkta yüzde 80 ihtimalle fiyatlanıyor.

Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler yakından takip edilirken, İran devlet televizyonu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın helikopter kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu.

ALTIN, DOLAR, PETROL FİYATLARI

Bu gelişmelerle birlikte, ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil faizi geçen hafta yaklaşık 5 baz puan artışla yüzde 4,47'ye çıktı. Dolar endeksi de yüzde 0,2 artışla 104,7 seviyesine çıktı. Altının ons fiyatı, Fed'in politika faizini beklenenden daha uzun bir süre yüksek seviyelerde tutabileceğine yönelik öngörülerin güçlenmesiyle haftayı yüzde 3,33 azalışla 2.334,17 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı ise dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'deki petrol talebine ilişkin endişelerle geçen hafta yüzde 2,2 azalışla 81,9 dolara geriledi. Bakırın libresi ise Çin fabrikaların rekor fiyatlar ödemekten kaçınması sonrasında talebin azalması ve Fed yetkililerinin açıklamalarıyla haftayı yüzde 7,3 düşüşle 4,75 dolardan tamamladı.

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BITCOIN YÜZDE 2,5 DEĞERLENDİ

Ethereum borsa yatırım fonu (ETF) başvurularının onaylanacağına ilişkin haber akışının ardından, 71 bin doların üzerini test eden Bitcoin, geçen hafta yüzde 2,5'in üzerinde değer kazanarak 68 bin 500 doların üzerinde dengelendi.

ABD BORSALARINDA RİSK ALGISI ARTTI

New York borsasında geçen hafta ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktivitedeki canlılığa işaret etmesinin ardından Fed'in ilk faiz indirimine ilişkin beklentilerin yılın son çeyreğine ötelenmesiyle risk algısı arttı.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,01'e inerek, üst üste üçüncü haftada düşüş kaydetti. ABD'de ikinci el konut satışları da nisanda yüzde 1,9 azalışla beklentilerin altında gerçekleşti.

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Öte yandan Nvidia'nın, 28 Nisan'da sona eren 3 aylık dönemde elde ettiği gelir yıllık yüzde 262 artışla 26 milyar dolara çıkarak rekor tazeledi. Gelirini bir önceki çeyreğe göre de yüzde 18 artıran şirket, geçen senenin aynı çeyreğinde 7,2 milyar dolar gelir elde etmişti. Bu gelişmelerle Nvidia'nın hisseleri geçen hafta yüzde 15'in üzerinde değer kazandı.

Microsoft, Qualcomm'un yapay zeka çiplerine sahip yeni "Surface" bilgisayarlarını tanıttı. Microsoft'un hisseleri yüzde 2,4 kazançla haftayı tamamlarken, Qualcomm'un hisseleri yüzde 8,4 yükseldi.

JPMorgan Chase'in hisseleri ise şirketin üst yöneticisi (CEO) Jamie Dimon'un emekliliğinin belirtilenden daha erken olabileceğinin sinyalini vermesiyle yüzde 2 düştü.

Bu gelişmelerle, Nasdaq endeksi yüzde 1,41 artarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,02 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,33 azalış kaydetti. Nasdaq endeksi, 16.920,79 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

BU HAFTA ABD’DE AÇIKLANACAK VERİLER

Bu hafta hafta salı tüketici güven endeksi, Dallas Fed imalat aktivite endeksi, çarşamba Richmond Fed sanayi endeksi, perşembe büyüme, toptan stoklar, bekleyen konut satışları, cuma kişisel gelir ve harcamalar takip edilecek.

AVRUPA BORSALARI NEGATİF SEYRETTİ

Avrupa borsalarında, geçen hafta negatif bir seyir öne çıktı. Euro/dolar paritesi, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,0850 seviyesinden tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,22, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,06, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,89, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,56 değer kaybıyla tamamladı.

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AVRUPA’DA BU VERİLER KRİTİK

Bugün Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, çarşamba Almanya'da enflasyon, perşembe Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, cuma Euro Bölgesi'nde büyüme verileri takip edilecek.

ASYA BORSALARI SATIŞ AĞIRLIKLI SEYRETTİ

Asya pay piyasalarında, satış ağırlıklı bir seyir hakim olurken haftalık bazda Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,36, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,35 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 4,83, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,07 değer kaybetti.

Dolar/yen paritesi geçen hafta 157 seviyesinin üzerini test etti.

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Çinli elektrikli araba üretici Li Auto'nun zayıf finansal sonuçları da Asya piyasalarındaki negatif seyirde etkili oldu. Şirket, bir önceki yıla göre yüzde 52,9'luk bir artışla yaklaşık 80 bin 400 araç teslim ettiğini bildirmesine rağmen yüzde 36,7'lik bir net gelir düşüşü ve 584,9 milyon yuan faaliyet zararı açıkladı.

Li Auto'nun Nasdaq'da işlem gören hisseleri de haftayı yaklaşık yüzde 18,4 değer kaybıyla tamamladı.

Japonya'nın en büyük üç finans şirketi olarak bilinen Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui FG ve Mizuho Financial'ın 2023 mali yılı toplam net karının ilk kez 3 trilyon yeni aşarak şimdiye kadarki en yüksek yıllık seviyesine ulaştığı bildirildi.

BU HAFTA ASYA PİYASALARINDA TAKİP EDİLECEK VERİLER

Bugün Çin'de sanayi karları, çarşamba Japonya'da tüketici güven endeksi, cuma Japonya'da Tokyo TÜFE, sanayi üretimi, perakende satışlar, Çin'de PMI açıklanacak.


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