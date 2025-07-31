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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi aylık ve yıllık olarak arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı. Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 4,72, yıllık bazda yüzde 37,4 artış gösterdi.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi aylık ve yıllık olarak arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, H-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 4,72, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 27,15, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 37,4 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 45,79 yükseldi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 31,14, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 38,89, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 41,99, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 37,07, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 49,68, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 42,15 artış kaydetti.

H-ÜFE, bir önceki aya göre ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,44, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 7,37, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,28, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 6,13, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,62, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 6,14 arttı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hizmet tüik
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