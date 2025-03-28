Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Şubatta yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, H-ÜFE, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,48, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,27, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,81 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 59,52 yükseldi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 30,93, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 44,96, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 48,9, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 36,46, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 54,47, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 45,46 artış kaydetti.

H-ÜFE, bir önceki aya göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,71, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,49, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 6,12, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,01, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 3,85, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 1,6 arttı.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır