Hizmet üretim endeksi ekimde yıllık yüzde 3,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks ekimde, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,4 yükseldi.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,1, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,5 azalırken, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 5,4, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 13,4, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 14,5, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 2,6 artış gösterdi.

Hizmet üretim endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalış kaydetti.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,4, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3,3, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,7 artarken, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,7, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 1,2, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,4 azaldı.Kaynak: AA | Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır