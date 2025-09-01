FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler

İkinci çeyrek büyüme rakamları belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verilerini açıkladı. Yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin ne kadar büyüdüğü belli oldu. Buna göre, GSYH 2025 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,8 arttı.

İkinci çeyrek büyüme rakamları belli oldu!
Ezgi Sivritepe

TÜİK, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde ne kadar büyüdüğünü açıkladı. Buna göre, nisan-haziran dönemini kapsayan dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) yüzde 4,8 artış gösterdi.

İkinci çeyrek büyüme rakamları belli oldu! 1

DEVLETİN HARCAMALARI AZALDI

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2025 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %5,1 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %5,2 azalırken gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %8,8 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı, 2025 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %1,7, ithalatı ise %8,8 arttı.

İkinci çeyrek büyüme rakamları belli oldu! 2

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ ARTTI

İşgücü ödemeleri, 2025 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %42,0 arttı. Net işletme artığı/karma gelir %46,3 arttı.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde %38,8 iken, bu oran 2025 yılında %38,4 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %39,5 iken %40,2 oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa haftaya alıcılı başladıBorsa haftaya alıcılı başladı
'Artık para etmiyor' Uzmanı 'İnsanlar bunu bir anlayabilse' deyip o meslekleri işaret etti 'Arıyorlar ama yok''Artık para etmiyor' Uzmanı 'İnsanlar bunu bir anlayabilse' deyip o meslekleri işaret etti 'Arıyorlar ama yok'

Anahtar Kelimeler:
GSYH
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'den Galatasaray'a unutulmayacak transfer çalımı! Ederson bitti, Altay Bayındır için devreye girdiler

Fenerbahçe'den Galatasaray'a unutulmayacak transfer çalımı! Ederson bitti, Altay Bayındır için devreye girdiler

Afganistan'da 6,0 büyüklüğünden deprem! Can kaybı sayısı artıyor

Afganistan'da 6,0 büyüklüğünden deprem! Can kaybı sayısı artıyor

İş insanı kafede intihar etti! Bıraktığı mektupta alacak listesini yazmış

İş insanı kafede intihar etti! Bıraktığı mektupta alacak listesini yazmış

Tapusu sizde bile olsa kiraya verilecek! Rıza şartı yok

Tapusu sizde bile olsa kiraya verilecek! Rıza şartı yok

'Tarihi zirveme gideceğim demek' Altın alacakları uyardı! O 2 günü işaret etti

'Tarihi zirveme gideceğim demek' Altın alacakları uyardı! O 2 günü işaret etti

Alan da kiralayan da ona yöneliyor! Talep artıyor, yüzde 30 daha yüksek getiri

Alan da kiralayan da ona yöneliyor! Talep artıyor, yüzde 30 daha yüksek getiri

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.