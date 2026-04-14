IMF Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü

28 Şubat’tan bu yana devam eden Orta Doğu’daki savaş büyüme beklentilerinde revizyona neden oldu. Nisan ayı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nu açıklayan Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye için bu yılki büyüme tahminini 0,8 puan aşağı çekti.

TÜRKİYE İÇİN BEKLENTİ DEĞİŞTİ!

Ocak ayı raporunda yüzde 4,2 olan büyüme öngörüsü yüzde 3,4’e düşürüldü. IMF, Türkiye için 2027 büyüme beklentisini ise yüzde 4,1’den yüzde 3,5’e indirdi. Aşağı yönlü revizyonda; 2025 büyümesinin beklenenden zayıf gerçekleşmesi ve artan enerji maliyetleri gerekçe olarak gösterildi.

KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNİ AŞAĞI ÇEKİLDİ

IMF, küresel büyüme öngörülerinde de 0,2 puanlık aşağı yönlü revizyona gitti. 2026 yılında küresel büyümenin yüzde 3,1 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Büyümenin 2027’de ise sınırlı bir artışla yüzde 3,2’ye çıkacağı tahmin ediliyor. Orta vadede büyümenin tarihsel ortalamaların altında kalacağı düşünülüyor.



KÜRESEL BÜYÜME YÜZDE 2,5’E GERİLEDİ

Kuruluşun olumsuz senaryosuna göre, küresel büyüme yüzde 2,5’e kadar gerileyebilir. Aynı senaryoda küresel enflasyonun yüzde 5,4 seviyesine çıkması ihtimaller arasında yer alıyor.

Daha kötü bir tabloda ise büyümenin yüzde 2 civarına kadar düşebileceği ifade ediliyor.

ABD İÇİN SINIRLI REVİZYON

Raporda ABD ekonomisi için sınırlı bir aşağı yönlü revizyona gidildi. 2026 büyüme tahmini yüzde 2,4’ten yüzde 2,3’e indi.