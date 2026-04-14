FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler

IMF Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü

Ortadoğu’daki savaş, beklendiği gibi büyüme tahminlerinde revizyonu beraberinde getirdi. IMF, Türkiye için bu yılki büyüme beklentisini yüzde 4,2'den yüzde 3,4’e düşürdü.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

28 Şubat’tan bu yana devam eden Orta Doğu’daki savaş büyüme beklentilerinde revizyona neden oldu. Nisan ayı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nu açıklayan Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye için bu yılki büyüme tahminini 0,8 puan aşağı çekti.

TÜRKİYE İÇİN BEKLENTİ DEĞİŞTİ!

Ocak ayı raporunda yüzde 4,2 olan büyüme öngörüsü yüzde 3,4’e düşürüldü. IMF, Türkiye için 2027 büyüme beklentisini ise yüzde 4,1’den yüzde 3,5’e indirdi. Aşağı yönlü revizyonda; 2025 büyümesinin beklenenden zayıf gerçekleşmesi ve artan enerji maliyetleri gerekçe olarak gösterildi.

KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNİ AŞAĞI ÇEKİLDİ

IMF, küresel büyüme öngörülerinde de 0,2 puanlık aşağı yönlü revizyona gitti. 2026 yılında küresel büyümenin yüzde 3,1 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Büyümenin 2027’de ise sınırlı bir artışla yüzde 3,2’ye çıkacağı tahmin ediliyor. Orta vadede büyümenin tarihsel ortalamaların altında kalacağı düşünülüyor.
KÜRESEL BÜYÜME YÜZDE 2,5’E GERİLEDİ

Kuruluşun olumsuz senaryosuna göre, küresel büyüme yüzde 2,5’e kadar gerileyebilir. Aynı senaryoda küresel enflasyonun yüzde 5,4 seviyesine çıkması ihtimaller arasında yer alıyor.

Daha kötü bir tabloda ise büyümenin yüzde 2 civarına kadar düşebileceği ifade ediliyor.

ABD İÇİN SINIRLI REVİZYON

Raporda ABD ekonomisi için sınırlı bir aşağı yönlü revizyona gidildi. 2026 büyüme tahmini yüzde 2,4’ten yüzde 2,3’e indi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özel okul mahkemelik oldu: para iadesi yapacaklar!Özel okul mahkemelik oldu: para iadesi yapacaklar!
21 Nisan 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı! 21 Nisan 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

Anahtar Kelimeler:
IMF
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

İsrail'i ilk kez bununla vurdular! Tespiti zor, binaların içinde manevra yapabiliyor

İsrail'i ilk kez bununla vurdular! Tespiti zor, binaların içinde manevra yapabiliyor

Galatasaray'da deprem etkisi geliyor! Kadro dışı kararı masada

Galatasaray'da deprem etkisi geliyor! Kadro dışı kararı masada

Engin Polat pavyona gitti! Dilan Polat çıldırdı

Engin Polat pavyona gitti! Dilan Polat çıldırdı

78 yıllık marka iflas etti!

78 yıllık marka iflas etti!

'Ekranı kapatıp...' Yatırımcıya uyarı 'Bu hafta görmüş olacağız'

'Ekranı kapatıp...' Yatırımcıya uyarı 'Bu hafta görmüş olacağız'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.