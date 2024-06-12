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İnşaat maliyetlerinde 14 ayın en hızlı artışı: Yüzde 71'i aştı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
12.06.2024 10:28
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 71,80 arttı, aylık yüzde 2,12 arttı. Veriler, 14 ayın en hızlı artışı olarak kaydedildi.

İnşaat maliyetlerinde 14 ayın en hızlı artışı: Yüzde 71'i aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı İnşaat Maliyet Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,12 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,80 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,71 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,99 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 57,21 arttı, işçilik endeksi yüzde 109,73 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 70,50 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,14 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,50 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,77 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,99 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 55,12 arttı, işçilik endeksi yüzde 109,13 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 76,18 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,05 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,18 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,52 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,01 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 63,94 arttı, işçilik endeksi yüzde 111,96 arttı.

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İnşaat maliyet
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