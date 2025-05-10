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İŞKUR en çok personel aranan meslekleri açıkladı! İş arayanlar dikkat, en çok işe alım o sektörde yapılıyor...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Nisan ayına ilişkin en fazla personel aranan meslekleri açıkladı. İşsizlik rakamlarının tek hanelere düşmesinin ardından hangi meslek grubunda personel aranıyor merak ediliyordu. En çok turizm ve otelcilik elemanı aranıyor. Peki, açığın en fazla olduğu meslek grupları hangisi? İşte detaylar...

İŞKUR en çok personel aranan meslekleri açıkladı! İş arayanlar dikkat, en çok işe alım o sektörde yapılıyor...
Ezgi Sivritepe

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre işsizlik rakamları tek haneli seyretmeye başladı. Üretimden ihracata kadar pek çok hedefi olan firmaların işçi talebi artarken hangi sektörde en fazla açığın olduğu ise merak ediliyor. Türkiye İş Kurumu Nisan ayına ilişkin önemli bir veri duyurdu.

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İŞKUR'un verilerine göre, en çok personele ihtiyaç duyulan meslek grupları belli oldu. Ayrıca, Nisan ayında İŞKUR aracılığıyla 78 bin 579'u (%64.3) erkek, 43 bin 692'si (%35.7) kadın olmak üzere 122 bin 271 kişi işe yerleştirilmesi gerçekleşti. 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde ise 437 bin 291 işe yerleştirmeye aracılık edildi.

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EN FAZLA HANGİ MESLEK GRUBU İŞE YERLEŞTİRİLDİ?

Ocak-Nisan dönemi incelendiğinde ise 2025 döneminde sektörler itibarıyla en fazla iş yerleştirme sanayi sektöründe 'imalat' alanında oldu. Mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla "Turizm ve Otelcilik Elemanı", Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve reyon görevlisi” mesleklerinde yapıldı.

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EN ÇOK O MESLEKTE İŞ İLANI VAR!

İŞKUR'un Nisan ayı verilerinden hazırladığı rapora göre, açık iş sayısı 210 bin 116 oldu. Ocak-Nisan döneminde ise 743 bin 951 açık iş alındı. Açık işlerin neredeyse tamamı özel sektörden alınan açık işlerden oluştu. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş imalat sanayi sektöründe oldu. En çok açık iş “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Turizm ve Otelcilik Elemanı ve reyon görevlisi” mesleklerinde oluştu.

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İŞKUR işçi alımı eleman personel
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