FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler

İSO Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi nisanda 50,2 oldu

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi, nisanda 50,2 oldu. Endeks, nisanda ihracat pazarlarındaki talep koşullarında üst üste 28. kez aylık bazda iyileşmeye işaret etti

İSO Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi nisanda 50,2 oldu
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi'nin nisan sonuçları açıklandı.

Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Buna göre, martta 50,3 olan Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi, nisanda 50,2’ye geriledi. Endeks, ihracat pazarlarındaki talep koşullarında üst üste 28. kez aylık bazda iyileşmeye işaret etti.

Bununla birlikte, nisandaki iyileşme sınırlı kalırken, mevcut büyüme döneminin en düşük oranında gerçekleşti.

Nisanda büyümenin iki ana kaynağı, Türk imalat sanayi ihracatının toplamda yüzde 12,5'ini oluşturan ABD ve Birleşik Krallık oldu. Üretim artışı ABD'de bir önceki aya göre hafif ivme kazanırken, Birleşik Krallık'ta martta görülen yatay seyrin ardından yeniden genişleme kaydedildi.

Öte yandan, Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olan Almanya'da üretim nisanda yeniden daralma bölgesine geçti. Bu ülkede ekonomik aktivite yaklaşık bir yıldır ilk kez geriledi.

Diğer Avro Bölgesi ekonomilerinde de talep koşulları nisanda olumsuz yönde seyretti. Fransa ve İspanya'da üretim azalırken, İtalya'da ekonomik aktivite değişim göstermedi. Hollanda'da imalat sanayi üretimi ise güçlü şekilde arttı.

SUUDİ ARABİSTAN'DA ÜRETİM YENİDEN GENİŞLEDİ, EN SERT DARALMA KUVEYT'TE

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) petrol dışı ekonomik aktivite mart ayına göre güçlendi ancak büyüme düşük hızda seyretmeyi sürdürdü. Suudi Arabistan'da üretim yeniden genişlemeye geçerken, Katar ve Lübnan'da ise daralma hız kesti.

Nisan ayının önemli bir bölümünde hava sahası kapalı kalmaya devam eden Kuveyt'te ekonomik aktivite mart ile aynı oranda azaldı. Nisanda PMI kapsamındaki tüm ekonomiler arasında en sert daralma Kuveyt'te gerçekleşti.

Bu dönemde en güçlü üretim artışı Uganda'da kaydedilirken, bu ülkeyi Singapur ve Hindistan izledi. Ancak bu ekonomiler, Türkiye'nin imalat sanayi ihracatında nispeten küçük bir paya sahip bulunuyor.

Açıklamada sonuçlara ilişkin değerlendirmeleri yer alan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, Orta Doğu'daki savaşın ekonomik etkilerinin nisan ayında dünya genelinde hissedildiğini belirterek, "Buna bağlı olarak ihracat pazarlarında talep artışı yaklaşık iki buçuk yılın en düşük oranında kaydedildi. Savaşın hızlı bir şekilde sona ermesi durumunda dahi önümüzdeki ayların Türk imalat sanayi ihracatçıları açısından zorlu geçmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
‘Dananın kuyruğu kopar’ İslam Memiş hafta sonunu işaret etti‘Dananın kuyruğu kopar’ İslam Memiş hafta sonunu işaret etti
Otomotiv devinden flaş karar! Türkiye'deki fabrikasını kapatıyorOtomotiv devinden flaş karar! Türkiye'deki fabrikasını kapatıyor

Anahtar Kelimeler:
İhracat İSO
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülistan Doku'nun son mesajı ortaya çıktı!

Gülistan Doku'nun son mesajı ortaya çıktı!

CHP kulislerini karıştıran iddia: Burcu Köksal AK Parti’ye mi geçiyor?

CHP kulislerini karıştıran iddia: Burcu Köksal AK Parti’ye mi geçiyor?

Herkes merak ediyordu! Aziz Yıldırım hocasını belirledi: Seçilirse takım ona emanet

Herkes merak ediyordu! Aziz Yıldırım hocasını belirledi: Seçilirse takım ona emanet

Av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu! Soruşturma başlatıldı

Av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu! Soruşturma başlatıldı

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

Akaryakıtta bir indirim bir zam

Akaryakıtta bir indirim bir zam

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.