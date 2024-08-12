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İşsizlik rakamlarında dikkat çeken artış

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
12.08.2024 10:08
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İşsizlik oranı haziran ayında 0,7 puan artarak yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik rakamlarında dikkat çeken artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı işsizlik verilerini açıkladı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı haziran ayında bir önceki aya göre 234 bin kişi artarak 3 milyon 305 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,7 puan artarak yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,6 iken kadınlarda yüzde 12,4 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 49,3 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 341 bin kişi azalarak 32 milyon 522 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak yüzde 49,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,1 olarak gerçekleşti.

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işsizlik
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