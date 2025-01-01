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İTO açıkladı: İstanbul'un Aralık ayı enflasyonu belli oldu!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
01.01.2025 13:28
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İstanbul Ticaret Odası, İstanbul'un aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre, fiyat artışları yüzde 1,74 olurken, toptan fiyatlar yüzde 0,82 artış gösterdi.

İTO açıkladı: İstanbul'un Aralık ayı enflasyonu belli oldu!

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2024 Aralık İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini açıkladı.
İstanbul'da aralıkta önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,74, toptan fiyatlar yüzde 0,82 artış gösterdi.
TÜİK enflasyon verisinde de öncü gösterge kabul edilen, 2024 yılında İTO Ücretliler Geçinme Endeksi yılı yüzde 55,27 ile tamamladı. Toptan Eşya Fiyatları Endeksi yüzde 40,64 olarak gerçekleşti.

gıda

EN FAZLA ARTIŞ KONUTTA OLDU

Aralıkta perakende fiyatlarda bir önceki aya göre artış oranı; konut harcamaları grubunda yüzde 4,55, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 2,34, ev eşyasında yüzde 1,13, giyimde yüzde 1,05, gıdada yüzde 0,93, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,77, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,54 ve diğer harcamalar grubunda yüzde 0,15 oldu.

İNŞAAT MALZEMERİNDEKİ FİYAT ARTIŞI DİKKAT ÇEKTİ

Geçen ay toptan fiyatlarda mensucat grubunda yüzde 4,26, inşaat malzemelerinde yüzde 2,87, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 2,74, kimyevi maddelerde yüzde 1,35, gıda maddelerinde yüzde 1,18 ve madenler grubunda yüzde 0,48 artış yaşanırken, işlenmemiş maddeler grubunda ise yüzde 3,61 azalış görüldü.

Anahtar Kelimeler:
Enflasyon ito
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