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İTO açıkladı: İstanbul'un enflasyonu belli oldu!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
01.11.2024 12:25
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İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul'un ekim ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre, ekim ayında perakende fiyatlar, aylık yüzde 3,64; yıllık bazda ise yüzde 59,10 oranında arttı. Toptan fiyatlar, aylık yüzde 0,15 yükselirken; yıllık ise yüzde 43,07 oldu.

İTO açıkladı: İstanbul'un enflasyonu belli oldu!

İstanbul’da ekim ayında perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,64; toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 0,15 oranında arttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yapılan açıklamaya göre, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 59,10, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 43,07 olarak gerçekleşti.

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İTO tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ekim 2024’te Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Giyim Harcamaları grubunda yüzde 11,43, Diğer Harcamalar grubunda yüzde 5,47, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamaları grubunda yüzde 4,17, Konut Harcamaları grubunda yüzde 4,06, Gıda Harcamaları grubunda yüzde 3,40, Ev Eşyası Harcamaları grubunda yüzde 1,38, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamaları grubunda yüzde 1,14 artış; Ulaştırma ve Haberleşme Harcamaları grubunda yüzde -0,62 azalış izlenmiştir.

Ekim 2024’te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; İnşaat Malzemeleri grubunda yüzde 4,01, Yakacak ve Enerji Maddeleri grubunda yüzde 1,49, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 0,07, İşlenmemiş Maddeler grubunda yüzde 0,04 artış; Kimyevi Maddeler grubunda yüzde -2,81, Madenler grubunda yüzde -0,03 azalış izlenmiştir. Mensucat grubunda ise fiyat değişimi gözlemlenmemiştir"

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Enflasyon ito
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