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İTO İstanbul'un Şubat ayı enflasyonunu açıkladı!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
01.03.2025 12:53
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İstanbul Ticaret Odası İstanbul'un Şubat ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre, İstanbul'da tüketici fiyatları şubatta yüzde 3,19 arttı. İstanbul’un yıllık enflasyonu yüzde 45,35 oranında oldu.

İTO İstanbul'un Şubat ayı enflasyonunu açıkladı!

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 2025 Şubat ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışını yüzde 3,19 olarak hesapladı. İstanbul’un yıllık enflasyonu yüzde 45,35 oranında oldu.

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EN ÇOK ARTIŞ MAL VE HİZMETLER GRUBUNDA OLDU

Şubat ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre çeşitli mal ve hizmetler grubunda yüzde 4,14, lokanta ve oteller grubunda yüzde 4,09, konut harcamaları grubunda yüzde 3,93, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yüzde 3,41, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 2,30, eğitim harcamaları grubunda yüzde 1,98, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yüzde 1,48, ulaştırma harcamaları grubunda yüzde 1,40, alkollü içecekler ve tütün harcamaları grubunda yüzde 0,25, giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yüzde 0,14 artış izlenirken, sağlık harcamaları yüzde -0,95 azalış izlendi.

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İstanbul’da 2025 Şubat ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; çeşitli mal ve hizmetler, lokanta ve oteller, konut ve gıda harcamaları gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerde izlenen resmi fiyat değişimleri etkili oldu.

2025 Şubat ayında en yüksek grup artışı çeşitli mal ve hizmetler grubunda (yüzde 4,14), en yüksek azalış sağlık harcamaları grubunda (yüzde -0,95) izlendi.

TOPTAN FİYATLAR

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve 2025 Ocak ayında yüzde 2,83 oranında artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi 2025 Şubat ayında yüzde 2,33 oranında arttı.

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2025 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 35,10, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 48,61 oldu.

GEÇEN AYA GÖRE FİYAT ARTIŞI

Şubat 2025’te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; kimyevi maddeler grubunda yüzde 8,91, gıda maddeleri grubunda yüzde 3,37, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,29, madenler grubunda yüzde 1,77, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,11 ve yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,57 artış gözlenirken; mensucat grubunda ise fiyat değişimi gözlenmedi.

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Yıllık ortalama bazda 2025 yılı şubat ayı gruplar itibariyle artışlar sırasıyla; inşaat malzemelerinde yüzde 95,42, mensucatta yüzde 71,77, kimyevi maddelerde yüzde 49,29, gıda maddelerinde yüzde 46,39, yakacak ve enerjide yüzde 39,52, işlenmemiş maddelerde yüzde 36,80, madenlerde yüzde 31,60 artış gerçekleşti.

3 Mart Pazartesi saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı enflasyon verisini açıklayacak.

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Enflasyon İstanbul ito
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