FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler

Kaspersky'e göre kamu ve sanayi sektörleri 2025'te siber saldırıların odağı oldu

Kaspersky, kamu ve sanayi sektörlerinin, 2025'te siber suçluların en çok hedef aldığı alanlar olduğunu, özellikle kritik altyapılara ve kurumsal sistemlere yönelik saldırıların arttığını ortaya koydu.

Kaspersky'e göre kamu ve sanayi sektörleri 2025'te siber saldırıların odağı oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky, "Siber Dünyanın Anatomisi" raporunun sonuçlarını açıkladı.

Saldırganların kullandığı taktik, teknik ve araçlarla olayların sektör ve bölgelere göre dağılımının incelendiği rapora göre, kamu sektörü 2025'te gerçekleşen tüm yüksek seviyeli siber olayların yüzde 19'unu oluşturarak üst üste ikinci kez en çok hedef alınan sektör oldu.

Kamuyu yüzde 17 ile sanayi, yüzde 15 ile bilgi teknolojileri sektörü takip ederken, bu değişimle BT, finans sektörünü geride bırakarak üçüncü sıraya yükseldi.

Kamu kurumlarına yönelik saldırıların yüzde 33,3'ünü gelişmiş kalıcı tehditler (APT) oluştururken, sosyal mühendislik saldırıları yüzde 18,9 seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu veriler, tehdit aktörlerinin güvenlik sistemlerini aşmak için yöntemlerini sürekli geliştirdiğini ortaya koyarken, çalışanların siber güvenlikte en zayıf halka olmaya devam ettiğini gösterdi.

FİNANS SEKTÖRÜ İLK ÜÇTEN ÇIKTI

Sanayi sektörüne yönelik tehditler daha dengeli bir dağılım sergilerken, APT kaynaklı olaylar yüzde 17,8, zararlı yazılımlar yüzde 14,9 ve sosyal mühendislik saldırıları yüzde 13,9 seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu durum, endüstriyel kuruluşların tek bir tehdit türünden ziyade farklı yetkinliklere sahip geniş bir saldırgan kitlesi tarafından hedef alındığını ortaya koyarken, doğrulanmış siber tatbikatlar (red teaming) yüzde 22,8 ile en yüksek paya ulaştı.

BT sektöründe olayların yüzde 41'inin insan odaklı APT saldırılarından kaynaklanması dikkati çekerken, saldırıların, mevcut güven ilişkilerini suistimal ederek tedarik zincirleri üzerinden geniş çaplı etki oluşturmayı hedeflediği ortaya kondu.

Vakaların yüzde 17'sinde önceki APT faaliyetlerine ait izlere rastlandı, sosyal mühendislik saldırıları ise yüzde 11 seviyesinde kaldı. Red teaming faaliyetlerinin yüzde 9 ile sınırlı kalması, sektörün maruz kaldığı tehdit düzeyine kıyasla proaktif testlerin yeterince yaygınlaşmadığını ortaya koydu.

Finans sektörü ilk üç hedef sektör arasında en çok gerilemeyi kaydetti. Bu sektörde red teaming faaliyetleri yüzde 36,1 ile yüksek paya sahip olurken, bu durum güvenlik yaklaşımlarının olgunlaştığına işaret etti.

Doğrulanmış APT faaliyetlerinin yüzde 11,5 seviyesinde kalması ise düzenleyici uyum odaklı yaklaşımların, zafiyetlerin erken tespit edilmesine katkı sağladığını gösterdi.

Kaspersky, insan odaklı saldırılara karşı korunmanın güçlendirilmesi için gelişmiş tespit çözümleri, 7/24 izleme hizmetleri ve merkezi güvenlik platformlarının kullanılmasını önerdi.

"Proaktif tehdit avcılığı, sürekli izleme ve düzenli ihlal değerlendirmeleri zorunluluk haline geldi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Operasyonları Başkanı Sergey Soldatov, kamu, sanayi ve bilişim teknolojileri sektörlerinin sahip oldukları stratejik varlıklar nedeniyle sofistike tehdit aktörlerinin odağında yer aldığını belirtti.

Soldatov, 2025 verilerinin saldırıların fırsatçı değil, hedefli ve çoğu zaman kalıcı erişim elde etmeye yönelik olduğunu açıkça ortaya koyduğunu kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sektörlerde faaliyet gösteren tüm kuruluşlar, kararlı saldırganların sistemlere sızmanın bir yolunu bulacağını varsaymalı ve savunmalarını erken tespit, hızlı müdahale ve maruziyet süresini minimize etme üzerine kurgulamalıdır. Bu nedenle proaktif tehdit avcılığı, sürekli izleme ve düzenli ihlal değerlendirmeleri artık bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiştir."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
şirket
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.