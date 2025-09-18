FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 23 milyar 214 milyon lira azalarak 344 milyar 832 milyon liraya düştü.

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
Ezgi Sivritepe

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 12 Eylül haftasında yaklaşık 140 milyar 359 milyon lira artarak 20 trilyon 647 milyar 913 milyon liradan, 20 trilyon 788 milyar 272 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 488 milyar 365 milyon lira artarak 24 trilyon 509 milyar 376 milyon lira oldu.

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor 1

TÜKETİCİ KREDİLERİ 2 TRİLYON 548 MİLYAR LİRA YÜKSELDİ

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 30 milyar 839 milyon lira artarak 2 trilyon 548 milyar 274 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu tutarın 616 milyar 51 milyon lirası konut, 52 milyar 29 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 880 milyar 194 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 7 milyar 506 milyon lira artarak 3 trilyon 69 milyar 441 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2 artarak 2 trilyon 506 milyar 840 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 895 milyar 451 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 611 milyar 389 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor 1

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 12 Eylül itibarıyla önceki haftaya göre 4 milyar 409 milyon lira artışla 481 milyar 12 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 355 milyar 258 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 10 milyar 403 milyon lira artarak 4 trilyon 353 milyar 885 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 23 milyar 214 milyon lira azalarak 344 milyar 832 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 1,41'i oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Merkez Bankası rezervleri 177,9 milyar dolar olduMerkez Bankası rezervleri 177,9 milyar dolar oldu
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttıBankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Anahtar Kelimeler:
BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kkm ödemeleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.