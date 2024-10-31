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KKM bakiyesinde gerileme sürüyor: 48,5 milyar dolar azalma kaydetti

31.10.2024 15:13
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesi yaklaşık 48,5 milyar dolar seviyesine gerilediğini açıkladı.

KKM bakiyesinde gerileme sürüyor: 48,5 milyar dolar azalma kaydetti

TCMB, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin eylül ayı sonuçlarını yayımladı.

Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi eylülde 2,7 milyar dolar azalarak 51,1 milyar dolardan 48,4 milyar dolara geriledi.

dolar

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 1,5 milyar dolar düşüşle 37,3 milyar dolardan 35,8 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 1,1 milyar dolar azalarak 13,7 milyar dolardan 12,6 milyar dolara indi.

Türk lirası KKM stok bakiyesi de eylülde 1,1 milyar lira azalışla 3,9 milyar liradan 2,8 milyar liraya düştü. Açıklanan veriler, toplam KKM bakiyesinin yaklaşık 48,5 milyar dolar olduğuna işaret etti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
TCMB kkm ödemeleri
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