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KKM'de sona doğru! 31 milyon lira daha azaldı

Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları (KKM), geçen hafta 31 milyon lira azalarak 205 milyon liraya geriledi.

KKM'de sona doğru! 31 milyon lira daha azaldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 10 Temmuz itibarıyla 70 milyar 835 milyon lira artarak 26 trilyon 746 milyar 502 milyon liradan 26 trilyon 817 milyar 337 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 180 milyar 354 milyon lira artarak 29 trilyon 871 milyar 646 milyon liradan 30 trilyon 52 milyar liraya yükseldi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 3 TRİLYON 396 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 6 milyar 281 milyon lira artarak 3 trilyon 395 milyar 746 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 807 milyar 709 milyon lirası konut, 42 milyar 369 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 545 milyar 668 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 5 milyar 72 milyon lira artarak 4 trilyon 128 milyar 233 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,3 azalışla 3 trilyon 276 milyar 850 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 214 milyar 328 milyon lirasını taksitli, 2 trilyon 62 milyar 521 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR SINIRLI ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 10 Temmuz itibarıyla önceki haftaya göre 9 milyar 416 milyon lira artışla 785 milyar 704 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 595 milyar 522 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 2 milyar 444 milyon lira artarak 5 trilyon 757 milyar 479 milyon liraya yükseldi.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 31 milyon lira azalarak 205 milyon liraya düştü.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

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