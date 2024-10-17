FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler
  4. KKM hesap bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

KKM hesap bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

17.10.2024 15:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 11 Ekim itibarıyla 11 milyar 97 milyon lira arttı. Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta yaklaşık 20 milyar 177 milyon lira azalarak, 1 trilyon 470,5 milyar liraya düştü.

KKM hesap bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 11 Ekim itibarıyla 11 milyar 97 milyon lira arttı.

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 11 Ekim haftasında 11 milyar 97 milyon lira artarak 14 trilyon 954 milyar 353 milyon liradan, 14 trilyon 965 milyar 449 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 126 milyar 230 milyon lira yükselerek 17 trilyon 732 milyar 346 milyon liraya çıktı.

deste para

TÜKETİCİ KREDİLERİ 15 MİLYAR ARTTI

Tüketici kredilerinin tutarı, 11 Ekim itibarıyla 15 milyar 301 milyon lira artışla 1 trilyon 853 milyar 206 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 471 milyar 544 milyon lirası konut, 77 milyar 680 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 303 milyar 983 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 4 milyar 304 milyon lira artarak 1 trilyon 937 milyar 922 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,4 artışla 1 trilyon 635 milyar 761 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 557 milyar 362 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 78 milyar 399 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

para para

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 11 Ekim itibarıyla önceki haftaya göre 527 milyon lira artışla 265 milyar 144 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 199 milyar 251 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 17 milyar 468 milyon lira yükselerek 3 trilyon 207 milyar 209,3 milyon lira oldu.
KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 1,4 ve 20 milyar 177 milyon liralık azalışla 1 trilyon 470 milyar 519,6 milyon liraya düştü.
Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 8,29'u oldu.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
bddk kkm ödemeleri
En Çok Okunan Haberler
Deprem nedeniyle ligden çekilme talep etti!

Deprem nedeniyle ligden çekilme talep etti!

SON DAKİKA... Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı

SON DAKİKA... Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı

Murat Ülker, Nebati, Nail Olpak, Abdullah Gül, Numan Kurtulmuş...

Murat Ülker, Nebati, Nail Olpak, Abdullah Gül, Numan Kurtulmuş...

İddiayı duyunca çileden çıktı

İddiayı duyunca çileden çıktı

Borcu olanlara nefes aldıracak haber... 1 Kasım'da yürürlüğe girecek!

Borcu olanlara nefes aldıracak haber... 1 Kasım'da yürürlüğe girecek!

750 liralık kesinti iptal edilmişti, yeni formül 10 bin lira alınsın!

750 liralık kesinti iptal edilmişti, yeni formül 10 bin lira alınsın!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.