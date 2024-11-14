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KKM hesap bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
14.11.2024 15:04
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 48 milyar 986 milyon lira azalarak 1 trilyon 289 milyar 581 milyon liraya düştü.

KKM hesap bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 8 Kasım itibarıyla 14 milyar 835 milyon lira arttı.

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 8 kasım haftasında 14 milyar 836 milyon lira artarak 15 trilyon 133 milyar 998 milyon liradan, 15 trilyon 148 milyar 834 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 135 milyar 349 milyon lira azalarak 17 trilyon 891 milyar 67 milyon liraya indi.

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TÜKETİCİ KREDİSİNİN TUTARI ARTTI

Tüketici kredilerinin tutarı, 8 Kasım itibarıyla 12 milyar 347 milyon lira artarak 1 trilyon 897 milyar 190 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 485 milyar 343 milyon lirası konut, 75 milyar 88 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 336 milyar 759 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 8 milyar 226 milyon lira artarak 1 trilyon 990 milyar 263 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,6 azalışla 1 trilyon 667 milyar 365 milyon liraya indi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 573 milyar 430 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 93 milyar 935 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

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YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 8 Kasım itibarıyla önceki haftaya göre 1 milyar 659 milyon lira artışla 276 milyar 280 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 205 milyar 814 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 339 milyon lira yükselerek 3 trilyon 293 milyar 419 milyon lira oldu.
KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 3,7 ve 48 milyar 986 milyon liralık azalışla 1 trilyon 289 milyar 582 milyon liraya düştü.
Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 7,21'i oldu.
AA

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Anahtar Kelimeler:
Kur Korumalı Mevduat bddk
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