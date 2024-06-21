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Küresel ham çelik üretimi mayısta yüzde 1,5 arttı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
21.06.2024 13:45
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Dünya Çelik Birliği'nin verilerine göre artışta Çin'deki üretim etkili oldu. Türkiye'nin ham çelik üretimi ise mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 artarak 3,2 milyon tona yükseldi.

Küresel ham çelik üretimi mayısta yüzde 1,5 arttı

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), mayıs ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı. Buna göre, küresel ham çelik üretimi, Mayıs 2024'te geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,5 artarak 165,1 milyon tona yükseldi.

Söz konusu dönemde Çin’in üretimi yüzde 2,7 artarak 92,9 milyon tona ulaşırken, Japonya'nın üretimi yüzde 6,3 azalarak 7,2 milyon tona indi.

TÜRKİYE'DE ÜRETİM ARTTI

Yine aynı dönemde Almanya’nın üretimi yüzde 1,9 düşerek 3,2 milyona ton, ABD'nin üretimi yüzde 1,5 gerileyerek 6,9 milyon ton olarak tespit edildi. Birliğin verilerine göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi ise mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 artarak 3,2 milyon tona yükseldi.

Brezilya'nın üretiminin yüzde 7,4 gerileyerek 2,6 milyon tona ve Rusya’da üretimin yüzde 0,9 azalışla 6,3 milyon tona düştüğü tahmin edildi.

Küresel ham çelik üretimi, bu yılın ocak-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 düşerek 793,2 milyon tona geriledi.

Türkiye'nin ham çelik üretiminin ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,8 artarak 15,5 milyon tona yükselmesi dikkati çekti.

(AA)


Express


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