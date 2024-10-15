Maliye açıkladı! 9 aylık bütçe açığı 1 trilyonu aştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Eylül ayında ve son 9 ayda bütçenin ne kadar açık verdiğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre, bütçe dengesi Eylül'de 100,5 milyar TL açık verirken, faiz dışı denge 48,2 milyar TL fazla verdi.

Ağustos ayında 129,6 milyar TL açık veren bütçe, Ağustos ayında faiz dışı dengede ise 32,5 milyar liralık açık kaydetmişti.

Eylül ayında merkezi yönetim faiz giderleri 148,7 milyar TL oldu. Yılın ilk 9 ayında ise faiz giderleri 912,7 milyar TL olarak kaydedildi.

1 TRİLYON TL'Yİ AŞTI!

Verilere göre Eylül ayında bütçe giderleri 932,1 milyar TL oldu. Bunun karşısında bütçe gelirleri ise 831,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bütçe gelirleri içerisinde vergi gelirleri 732,2 milyar TL oldu. Ocak-Eylül dönemi itibariyle bakıldığında giderlerin 7,16 trilyon TL olduğu görüldü. Aynı dönemde bütçe gelirleri ise 6,08 trilyon TL seviyesinde kaldı. Yılın ilk 9 ayında vergi gelirleri 5,13 trilyon TL oldu.