Megakent İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu!

İstanbul Planlama Ajansı, Haziran 2025 dönemine ait Yaşam Maliyeti Araştırması’nı yayımladı. Buna göre İstanbul’da yaşam maliyeti bir önceki aya göre yüzde 1,90 oranında arttı.

Rapora göre, İstanbul’da yaşayan dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti bin 743 TL yükselerek 93 bin 465 TL olarak hesaplandı.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya kıyasla %1,90 arttı. Dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 1.743 TL artarak 93.465 TL oldu.

Önceki yılın Haziran ayına göre yaşam maliyetindeki artış oranı ise %47,13 olarak gerçekleşti.

İPA’nın araştırması, yaşam maliyetinin geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 47,13 oranında arttığını ortaya koydu. Bu artış, temel tüketim kalemlerindeki fiyat değişimleriyle birlikte değerlendirildi.