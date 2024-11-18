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Merkez açıkladı: Konutta fiyat endeksi arttı

18.11.2024 10:27
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Merkez Bankası Ekim ayının konut fiyat endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, Ekim 2024'te aylık yüzde 2,1, yıllık yüzde 26,8 arttı. Bu dönemde reel olarak azalış yüzde 14,7 oldu.

Merkez açıkladı: Konutta fiyat endeksi arttı

Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,1 artarak 151,1 oldu.
KFE, ekimde yıllık yüzde 26,8 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 14,7 oldu.

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Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, ekimde bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 1,1, Ankara'da yüzde 2,8 ve İzmir'de yüzde 4,5 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 21,2, Ankara'da yüzde 32,5 ve İzmir’de yüzde 28,7 yükseldi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası konut
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