Merkez Bankası 2026'nın ilk faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası politika faizi kararını açıkladı! Piyasaların merak ile beklediği karar duyuruldu. Fatih Karahan'ın başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu 2026'nın ilk politika faizi kararını verdi. En son 11 Aralık 2025 tarihinde bir araya gelen Kurul, politika faizinde 150 baz puanlık indirim yapmıştı.

2025'TE NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası 2025 yılının ilk ayında yüzde 47,5 olan politika faizini kademeli olarak indirmişti. TCMB, 2025'i yüzde 38 politika faizi ile kapatmıştı. Şimdi ise Merkez Bankası'nın politika faizi için alacağı karar merak ediliyor.

SIKI PARA POLİTİKASI DEVAM EDECEK Mİ?

2025'in son toplantısında Merkez Bankası karar metninde fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikasının devam edeceğini belirtmişti. TCMB, "Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" vurgusunu yapmıştı.

Peki Merkez Bankası'nın bugünkü kararı ne oldu? AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler TCMB'den 150 baz puanlık faiz indirimi ile yüzde 36,5'e çekmesini beklediklerini ifade etmişti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI!

Piyasaların heyecanla beklediği karar açıklandı. Buna göre, Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 37 olarak belirledi. Kurul ayrıca, TCMB gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 41’den yüzde 40’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 36,5’ten yüzde 35,5’e indirdi.

Para Politikası karar metninde ise şu ifadeler kullanıldı:

Enflasyonun ana eğilimi aralık ayında gerilemiştir. Öncü veriler ocak ayında aylık tüketici enflasyonunun gıda öncülüğünde arttığına, ana eğilimdeki artışın ise sınırlı olduğuna işaret etmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin azalmasına karşın sürdüğünü ima etmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.