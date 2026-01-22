TCMB faiz kararı sonrası piyasalarda son durum (Altın, dolar, euro, borsa)

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Piyasalar Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararını merakla bekliyordu. Yılın ilk faiz kararı belli oldu. Saat 14.00'te Merkez Bankası herkesin beklediği faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası indirime giderek faizi 100 baz puan düşürdü. Böylelikle politika faizi yüzde 38'den yüzde 37'ye inmiş oldu. Peki, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından piyasalarda son durum ne? İşte detaylar...

ALTINDA SON DURUM

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 6 bin 716,5 liradan tamamlamıştı. Bugüne yatay seyirle başlayan gram altın saat 09.35 itibarıyla 6 bin 718 lira seviyesinde bulunuyordu.

Gram altın saat 12.32 itibarıyla 6.714 TL seviyesinde, saat 13.37 itibarıyla 6.722 TL seviyesinde seyrediyordu.

Faiz kararının ardından gram altın saat 14.07 itibarıyla 6.724 TL seviyesinde.

DOLAR VE EURODA SON DURUM

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 43,2950'den tamamlamıştı. Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yatay seyirle 43,3080'den işlem görüyordu. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 yükselişle 50,7640'tan, sterlin/TL de önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 58,2550'den satılıyordu.

Saat 13.51 itibarıyla dolar 43,30 TL, euro 50,73 TL seviyesinde seyrediyordu.

Faiz kararının ardından saat 14.09 itibarıyla dolar 43,29 TL, euro 50,74 TL seviyesinde.

BORSADA SON DURUM

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 değer kaybederek 12.728,18 puandan tamamlamıştı. Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 43,28 puan ve yüzde 0,34 artışla 12.771,45 puana çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,83 değer kazanarak 12.834,08 puana çıktı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.739,15 puanı, en yüksek 12.854,04 puanı gördü. Bist 100 saat 13.54 itibarıyla 12.826 seviyesindeydi.

Faiz kararının ardından Bist 100 saat 14.11 itibarıyla 12.762 seviyesinde.

