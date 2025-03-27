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Merkez Bankası açıkladı, bankacılık sektörünün mevduatı arttı!

27.03.2025 15:39
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Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 21 Mart ile biten haftada önceki haftaya göre 608 milyar 41 milyon 216 bin lira artarak 21 trilyon 931 milyar 558 milyon 784 bin liraya yükseldi.

Merkez Bankası açıkladı, bankacılık sektörünün mevduatı arttı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 21 Mart ile biten haftada 608 milyar 41 milyon 216 bin lira artışla 21 trilyon 931 milyar 558 milyon 784 bin liraya ulaştı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,3 artışla 12 trilyon 252 milyar 785 milyon 60 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 7,3 artışla 6 trilyon 982 milyar 118 milyon 489 bin lira oldu.

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Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 221 milyar 422 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 185 milyar 46 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 21 Mart itibarıyla 5 milyar 862 milyon dolarlık artış görüldü.

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TÜKETİCİ KREDİLERİ AZALDI!

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,6 azalarak 4 trilyon 36 milyar 437 milyon 34 bin lira oldu.

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Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 543 milyar 144 milyon 172 bin lirası konut, 66 milyar 204 milyon 816 bin lirası taşıt, 1 trilyon 547 milyar 393 milyon 951 bin lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 21 Mart ile biten haftada 229 milyar 525 milyon 418 bin lira artarak 16 trilyon 965 milyar 418 milyon 396 bin liraya yükseldi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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