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Merkez Bankası açıkladı! Bankacılık sektörünün mevduatı düştü

06.03.2025 15:57
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Sektörün toplam mevduatı 20 trilyon 701,5 milyar lira, kredi hacmi ise 16 trilyon 370,1 milyar lira oldu.

Merkez Bankası açıkladı! Bankacılık sektörünün mevduatı düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 28 Şubat ile biten haftada 80 milyar 623 milyon 598 bin lira azalışla 20 trilyon 701 milyar 532 milyon liraya düştü.

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Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,3 artışla 11 trilyon 911 milyar 342 milyon 514 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,6 azalışla 6 trilyon 217 milyar 19 milyon 878 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 205 milyar 991 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 171 milyar 477 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 28 Şubat itibarıyla 1,3 milyar dolarlık azalış görüldü.

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TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,9 artarak 4 trilyon 39 milyar 332 milyon 424 bin lira oldu.
Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 534 milyar 532 milyon 212 bin lirası konut, 68 milyar 364 milyon 35 bin lirası taşıt, 1 trilyon 510 milyar 585 milyon 716 bin lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 28 Şubat ile biten haftada 159 milyar 106 milyon 558 bin lira artarak 16 trilyon 370 milyar 123 milyon 174 bin liraya yükseldi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Merkez Bankası
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