Merkez Bankası açıkladı: Cari denge 4. ayda da fazla verdi!

TCMB bugün cari işlemler dengesi verilerini açıkladı. Merkez'in verilerine göre, Eylül ayında 2,99 milyar dolar fazla verdi.

Altın ve enerji hariç cari denge bu dönemde 7,7 milyar dolar fazla verdi. Net hata noksan 6,24 milyar dolar, Ocak-Eylül döneminde 20,7 milyar dolar açık verdi. Önceki ay net hata noksan kalemi 4,38 milyar dolar açık vermişti. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı Eylül'de 3,11 milyar dolar oldu.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 7,39 milyar dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5,97 milyar dolar oldu. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 649 milyon dolar olarak kaydedildi.

Portföy yatırımları 370 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Resmi rezervlerde 719 milyon dolar net azalış oldu.