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Merkez Bankası açıkladı: Cari dengede iki yılın en yüksek aylık açığı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ödemeler dengesi verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı nisanda 7 milyar 864 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 1 milyar 938 milyon dolarlık açık oluştu.

Merkez Bankası açıkladı: Cari dengede iki yılın en yüksek aylık açığı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Nisan 2025'te cari işlemler hesabı 7 milyar 864 milyon dolar açık verdi.

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Bu dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı nisanda 9 milyar 891 milyon dolar oldu. Yıllıklandırılmış verilere göre, nisan ayında cari açık yaklaşık 15,8 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 60,4 milyar dolar açık verdi.

HİZMETLER DENGESİ AÇIK VERDİ

Aynı dönemde hizmetler dengesi 62 milyar dolar fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,3 milyar dolar ve 188 milyon doları açık verdi.

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Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler nisanda 3 milyar 903 milyon dolar olurken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1 milyar 600 milyon dolar ve 3 milyar 92 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Nisan ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 4,3 milyar dolar, net portföy yatırımları 0,8 milyar dolar, krediler 25 milyar dolar ve ticari krediler 3,8 milyar dolar katkı verirken, net efektif ve mevduatlar 17,1 milyar dolar negatif yönlü etkiledi. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 10,9 milyar dolar oldu.

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DOĞRUDAN YATIRIMLAR YÜKSELDİ

Nisan ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net çıkışlar 268 milyon dolar olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 408 milyon dolar ve yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 676 milyon dolar arttı.

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GAYRİMENKUL ALIM VE SATIMI

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 232 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 140 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptı.

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 147 milyon dolar ve DİBS piyasasında 6 milyar 430 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak yurt dışı yerleşiklerin bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektör ihraçlarında sırasıyla 578 milyon dolar, 2 milyar 139 milyon dolar ve 17 milyon dolar net satış gerçekleşti.

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NET ARTIŞ KAYDETTİ

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar 10 miyar 830 milyon dolar geri ödeme gerçekleştirmişken, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 3 milyon dolar ve 625 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.
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Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 327 milyon dolar net azalış ve 861 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 534 milyon dolar net artış kaydetti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Cari açık Merkez Bankası
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