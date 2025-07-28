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Merkez Bankası açıkladı! Hanehalkının enflasyon beklentisi arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası "Sektörel Enflasyon Beklentisi" anketini yayımladı. Merkez Bankası'nın anketine göre, reel sektör ve piyasanın enflasyon beklentisi düşerken vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı ise 4,1 puan azaldı.

Merkez Bankası açıkladı! Hanehalkının enflasyon beklentisi arttı
Ezgi Sivritepe

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcıları, hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası tüketici enflasyonu beklentilerinin izlenmesi için düzenlediği "Sektörel Enflasyon Beklentisi" anketin Temmuz ayı sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, 2025 yılı Temmuz ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 1,2 puan azalarak yüzde 23,4 seviyesine, reel sektör için 0,8 puan azalarak yüzde 39,0 seviyesine geriledi.

Merkez Bankası açıkladı! Hanehalkının enflasyon beklentisi arttı 1

HANEHALKININ ENFLASYON BEKLENTİSİ ARTTI

Hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi ise 1,5 puan artarak yüzde 54,5 seviyesine yükseldi.

Haziran ayı anketinde vatandaşın enflasyon beklentisi 2021 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeye olan yüzde 53,0 seviyesine gerilemişti.

Merkez Bankası açıkladı! Hanehalkının enflasyon beklentisi arttı 2

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLEYENLERİN ORANI AZALDI

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı ise bir önceki aya göre 4,1 puan azalarak yüzde 26,6 seviyesinde gerçekleşti.

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Enflasyon Merkez Bankası tüik
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