FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler
  4. Merkez Bankası açıkladı: Kısa vadeli dış borç stoku eylülde arttı

Merkez Bankası açıkladı: Kısa vadeli dış borç stoku eylülde arttı

18.11.2024 10:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül 2024 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Kısa vadeli dış borç stoku, eylülde 2023 yıl sonuna göre yüzde 0,1 artışla 176,4 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası açıkladı: Kısa vadeli dış borç stoku eylülde arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2024 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, eylül sonu itibarıyla 2023 sonuna göre yüzde 0,1 artışla 176,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

YÜZDE 15 ARTTI

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 15,5 artarak 79 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3,9 azalarak 59 milyar dolara düştü.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2023 sonuna göre yüzde 60,8 artarak 20,3 milyar dolara çıktı. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1,2 azalarak 19,8 milyar dolara indi, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı ise yüzde 4,4 düşüşle 19,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 26,8 artışla 19,2 milyar dolara yükseldi.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 5,7 azalarak 51,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

dolar

ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ DIŞ BORCU 98,4 MİLYAR DOLAR

Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2023 yıl sonuna göre yüzde 14,8 artarak 39,6 milyar dolara çıkarken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 3,3 yükselerek 98,4 milyar dolar oldu.

Bu dönemde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 1,4 azalarak 94,2 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 3,2 azalarak 76,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
2023 sonunda 1,7 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2024 Eylül sonu itibarıyla 6 milyar dolar, resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 47 milyon dolar oldu.

dolar-5

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonuna bakıldığında, yüzde 47,3’ü dolar, yüzde 22,4’ü avro, yüzde 14,8’i TL ve yüzde 15,5’i diğer döviz cinslerinden oluştu.

Aynı dönemde, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 233,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 21,4 milyar dolarlık kısmını, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşturdu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 23,7, Merkez Bankasının yüzde 16,5, özel sektörün ise yüzde 59,8 paya sahip olduğu görüldü.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası
En Çok Okunan Haberler
İğrenç ifadeler hakkında verilen kararı duyan inanamıyor

İğrenç ifadeler hakkında verilen kararı duyan inanamıyor

Önce Samsun şimdi Erzurum! Donup kalan hayvanlar olay oldu

Önce Samsun şimdi Erzurum! Donup kalan hayvanlar olay oldu

320 bin km'de ikinci el araç satın aldı 'Mil' detayıyla şaşkına döndü

320 bin km'de ikinci el araç satın aldı 'Mil' detayıyla şaşkına döndü

'Para bunlarda' deyip gösterdi! 'Zenginlerin hepsi yapmış'

'Para bunlarda' deyip gösterdi! 'Zenginlerin hepsi yapmış'

Tanesini 20 bin TL'ye satıyor! Çeyizinden çıkarıp harekete geçti

Tanesini 20 bin TL'ye satıyor! Çeyizinden çıkarıp harekete geçti

Kiralık konutta 'Yıllık kontrat' dönemi!

Kiralık konutta 'Yıllık kontrat' dönemi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Gülümseten Kasım devam ediyor! İşte sizin için seçtiğimiz markalar

Gülümseten Kasım devam ediyor! İşte sizin için seçtiğimiz markalar

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.