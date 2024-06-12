FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler
  4. Merkez Bankası açıkladı: Özel sektörün yurt dışı kredi borcu yükseldi

Merkez Bankası açıkladı: Özel sektörün yurt dışı kredi borcu yükseldi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
12.06.2024 12:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler dolayısıyla toplam borcu, Nisan 2024 itibarıyla 2023 yıl sonuna göre 1 milyar dolar artarak 165,1 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası açıkladı: Özel sektörün yurt dışı kredi borcu yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Nisan 2024 dönemine ilişkin özel sektörün yurt dışı kredi borcu gelişmelerini yayınladı. Buna göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler kaynaklı toplam borcu nisanda 2023 sonuna kıyasla 1 milyar dolar yükselerek 165,1 milyar dolara çıktı.

Bu dönemde, özel sektörün yurt dışı kaynaklı uzun vadeli kredi borcu 458 milyon dolar azalarak 154,5 milyar dolara gerilerken, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 1,5 milyar dolar yükselişle 10,6 milyar dolar oldu.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları nisanda 2023 sonuna göre 1,1 milyar dolar azalırken, tahvil ihracı şeklindeki borçlanmaları 1,7 milyar dolar yükselişle 16,5 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 166 milyon dolar azaldı, tahvil stoku 33 milyon dolar düşüşle 1,2 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 944 milyon dolar azalırken, tahvil stoku 475 milyon dolar artarak 10,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kısa vadeli kredi borçlanmaları, nisanda 2023 sonuna göre 680 milyon dolar artışla 5,2 milyar dolar oldu. Finansal olmayan kuruluşların kredi borçlanmaları 419 milyon dolar düşüşle 1,2 milyar dolara geriledi.

1 YIL İÇİNDEKİ ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 48,9 MİLYAR DOLAR

Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin nisan sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, geçen yılın sonuna kıyasla 2,2 milyar dolar azalarak 105 milyar dolara düştü. Bu dönemde kısa vadeli kredi borcuna yönelik tahvil hariç özel alacaklılara olan borç ise 964 milyon dolar artışla 8,8 milyar dolar oldu.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 154,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,1'i dolar, yüzde 35,6'sı avro, yüzde 2,2'si Türk lirası ve yüzde 4,1'i diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 49,6'sını dolar, yüzde 20,8'ini avro, yüzde 24,9'unu Türk lirası ve yüzde 4,7'sini diğer döviz cinsleri oluşturdu.

Öte yandan, uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 37,4'ü finansal kuruluşlara, yüzde 62,6'sı finansal olmayan kuruluşlara, kısa vadeli toplam kredi borcunun ise yüzde 75'i finansal kuruluşlara ve yüzde 25'i finansal olmayan kuruluşlara borçlardan oluşuyor.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler kaynaklı toplam borcu nisan sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek anapara geri ödemelerinin toplam 48,9 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Petrol devlerinin karı ilk çeyrekte azaldıPetrol devlerinin karı ilk çeyrekte azaldı
Bayramda binlerce kişi yer değiştirecek! Otobüs ve uçak biletlerinde rekor Bayramda binlerce kişi yer değiştirecek! Otobüs ve uçak biletlerinde rekor
Peş peşe ek vergi kararı sarstı! Hisseleri değer kaybettiPeş peşe ek vergi kararı sarstı! Hisseleri değer kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Özel sektör Merkez Bankası kredi borcu
En Çok Okunan Haberler
Hrant Dink'in katili Ogün Samast adliyeden tespih sallayarak çıktı

Hrant Dink'in katili Ogün Samast adliyeden tespih sallayarak çıktı

Emekliye bayram ikramiyesi var ama...

Emekliye bayram ikramiyesi var ama...

Bu kadar büyük saldırı beklemiyordu! Netanyahu kabusa uyandı

Bu kadar büyük saldırı beklemiyordu! Netanyahu kabusa uyandı

Peş peşe ek vergi kararı sarstı! Hisseleri değer kaybetti

Peş peşe ek vergi kararı sarstı! Hisseleri değer kaybetti

Emekliye refah payı gelecek mi?

Emekliye refah payı gelecek mi?

Kritik zirve sonrası kulislerde asgari ücrete ara zam hareketliliği! İşte olası senaryolar!

Kritik zirve sonrası kulislerde asgari ücrete ara zam hareketliliği! İşte olası senaryolar!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.