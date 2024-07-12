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Merkez Bankası açıkladı! Sektörlerin toplam finansal varlıkları 91,1 trilyon lira

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
12.07.2024 15:21
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Merkez Bankası raporuna göre, yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 91,1 trilyon lira, yükümlülükleri ise 99,6 trilyon lira düzeyinde gerçekleşti. Tüm sektörlerin borçluluk oranları diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında, Türkiye’de yerleşik sektörlerin toplam borcunun düşük seviyede gerçekleştiği görüldü. Kredi ve borçlanma senetleri niteliğindeki toplam borcun GSYH’ye oranı 2024 yılının son çeyreğinde yüzde 103 seviyesinde gerçekleşerek önceki çeyreğe göre azalış kaydetti.

Merkez Bankası açıkladı! Sektörlerin toplam finansal varlıkları 91,1 trilyon lira

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2024'ün birinci çeyreğine ilişkin "Finansal Hesaplar Raporu" yayımlandı. Rapora göre, 2024 yılı birinci çeyreği itibarıyla yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 91,1 trilyon lira, yükümlülükleri ise 99,6 trilyon lira oldu.

Türkiye ekonomisinin net finansal pozisyon açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oranı bir önceki döneme göre 2,6 puan artarak yüzde 27,7 seviyesinde gerçekleşti.

Sektörlerde gerçekleşen net finansal işlemler incelendiğinde, bir önceki çeyrekte GSYH’nin yüzde 0,7’si ile net borç alan konumunda olan toplam ekonomi bu çeyrekte GSYH’nin yüzde 5,5’i seviyesinde net borç aldı.

Yurt içi ekonominin sektörel finansal bilançoları incelendiğinde, toplam ekonominin finansal borçlu pozisyonunda olduğu, hane halkı ve dünyanın geri kalanının yurt içi diğer sektörlerden alacaklı, finansal olmayan kuruluşlar ve genel yönetimin ise diğer sektörlere borçlu pozisyonda olduğu gözlendi.

Finansal kuruluşlar ise finansal aracılık rolü gereği dengeye yakın bir net finansal pozisyon yarattı.

Hanehalkı finansal varlıkları arasında para ve mevduat kalemi yaklaşık yüzde 62’lik pay ile öne çıkarken, yükümlülüklerin tamamına yakını kredilerden oluştu.

Finansal olmayan kuruluşların finansal varlıkları ve yükümlülükleri içinde sırasıyla yüzde 69 ve yüzde 51’lik pay ile firmaların birbiri ile ticari işlemlerinden oluşan diğer alacaklar ve diğer borçlar kalemleri belirleyici oldu.


Express
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