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  4. Merkez Bankası açıkladı! Ticari gayrimenkul fiyatları yükseldi

Merkez Bankası açıkladı! Ticari gayrimenkul fiyatları yükseldi

17.02.2025 12:50
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bu yılın 4. çeyreğine ilişkin Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE) verileri açıklandı. Buna göre, 2024'ün 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,3, yıllık bazda nominal olarak yüzde 37,6 artarken, reel olarak yıllık yüzde 6,2 azaldı.

Merkez Bankası açıkladı! Ticari gayrimenkul fiyatları yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bu yılın 4. çeyreğine ilişkin TGFE verileri açıklandı. TGFE, 2024'ün 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,3, yıllık bazda nominal olarak yüzde 37,6 artarken, reel olarak yıllık bazda yüzde 6,2 düştü.

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Türkiye genelinde, 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,7 yükselen Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 38,4 artış kaydetmesine karşın reel olarak yüzde 5,6 geriledi.

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Söz konusu çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 5 artan Ofis Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 33,6 yükselirken, reel olarak yüzde 8,9 azalış gösterdi.

Üç büyük il için TGFE değişimine bakıldığında 2024'ün 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de endeks, sırasıyla yüzde 6,3, yüzde 4,5 ve yüzde 7,6 yükseldi.

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Endeks değerleri, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 28,4, yüzde 41,7 ve yüzde 37,2 arttı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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