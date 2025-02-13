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Merkez Bankası açıkladı! Yurt dışında yerleşik kişiler o hisseleri stokladı

13.02.2025 15:57
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Merkez Bankası, "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımladı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta net 49,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 1 milyar 490,9 milyon dolarlık DİBS satarken, 10,2 milyon dolarlık ÖST varlığı aldı.

Merkez Bankası açıkladı! Yurt dışında yerleşik kişiler o hisseleri stokladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı. Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 7 Şubat haftasında net 49,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 1 milyar 490,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 10,2 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

merkez

Yurt dışında yerleşik kişilerin 31 Ocak itibarıyla 33 milyar 747,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 7 Şubat haftasında 32 milyar 865,5 milyon dolara geriledi.

dolar

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 20 milyar 152,2 milyon dolardan 18 milyar 405,4 milyon dolara gerilerken, ÖST stokları 715 milyon dolardan 722,9 milyon dolara yükseldi.Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
TCMB hisse
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