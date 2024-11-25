FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler
  4. Merkez Bankası duyurdu: Reel Kesim Güven Endeksi ekimde azaldı

Merkez Bankası duyurdu: Reel Kesim Güven Endeksi ekimde azaldı

25.11.2024 12:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kasım ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. Buna göre, Reel Kesim Güven Endeksi, ekimde 0,5 puan azalarak 100,4'e indi

Merkez Bankası duyurdu: Reel Kesim Güven Endeksi ekimde azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kasım ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1755 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

GÜVEN ENDEKSİ AZALDI

Buna göre, Reel Kesim Güven Endeksi, kasımda geçen aya göre 0,5 puan azalarak 100,4 seviyesine indi. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise 1,2 puan artarak 103,4 seviyesinde gerçekleşti.
Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, genel gidişat, mevcut mamul mal stoku, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı ve gelecek 3 aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

merkez-4

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre zayıfladı.
Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir ve gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler bir önceki aya göre zayıflarken, gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler ise bir miktar güçlendi.

ÜFE BEKLENTİSİ 2 PUAN AZALDI

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir güçlenirken, son 3 ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir ise zayıfladı.

Gelecek 3 aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlendiği gözlenirken, gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentisi geçen aya göre 2,0 puan azalarak yüzde 45,4 seviyesinde gerçekleşti.
İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, geçen aya kıyasla daha kötümser olduğunu belirtenler lehine olan seyir ise zayıfladı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
TCMB Merkez Bankası
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da katliam! Kayıp cesetler de bulundu, bilanço çok ağır: 8 ölü, 2 yaralı

İstanbul'da katliam! Kayıp cesetler de bulundu, bilanço çok ağır: 8 ölü, 2 yaralı

Talisca F.Bahçe taraftarını sevinçten çılgına çevirdi... 'Transferi duyurdu'

Talisca F.Bahçe taraftarını sevinçten çılgına çevirdi... 'Transferi duyurdu'

Çinli otomobil devi BYD tüm tepkilere rağmen araç yetiştiremiyor

Çinli otomobil devi BYD tüm tepkilere rağmen araç yetiştiremiyor

Ne kadar çok çalışırsanız 'ödülünüz' o kadar fazla olacak!

Ne kadar çok çalışırsanız 'ödülünüz' o kadar fazla olacak!

Günlük 3 bin lira veriyor... Çalışacak işçi bulamıyor!

Günlük 3 bin lira veriyor... Çalışacak işçi bulamıyor!

ÖTV artışı sinyali mi? 'Başka türlü mümkün değil' deyip o orana dikkat çekti

ÖTV artışı sinyali mi? 'Başka türlü mümkün değil' deyip o orana dikkat çekti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev fırsatları kaçırmayın

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev fırsatları kaçırmayın

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.